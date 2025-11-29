باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ولودیمیر زلنسکی روز دوشنبه در پاریس با همتای فرانسوی خود دیدار خواهد کرد.

کاخ الیزه روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دو رهبر پس از مذاکرات ژنو و ارائه طرح صلح آمریکا، «شرایط یک صلح عادلانه و پایدار» را مورد بحث قرار خواهند داد.

این دیدار در حالی رخ می‌دهد که رئیس جمهور اوکراین خود را در سخت‌ترین شرایط سیاسی و نظامی از زمان آغاز جنگ می‌بیند. در حالی که روسیه به پیشروی‌های خود در شرق اوکراین ادامه می‌دهد، دولت کی‌یف همچنان با کمبود نیروی انسانی در خطوط مقدم مواجه است. در همین حال، فشار‌ها از سوی واشنگتن برای پذیرش طرح صلح جدید وجود دارد و زلنسکی در داخل نیز با رسوایی‌های ناشی از پرونده‌های فساد مقامات دولتی دست و پنجه نرم می‌کند.

زلنسکی آخرین بار در ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) در پاریس بود.

