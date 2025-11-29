باشگاه خبرنگاران جوان ؛مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان از برقراری پرواز مستقیم بندرعباس–اصفهان در روزهای یکشنبه خبر داد و گفت: با ورود شرکت هواپیمایی «جی اس اسکای» به شبکه پروازی فرودگاه بینالمللی بندرعباس، این مسیر پروازی بهصورت منظم در برنامه هفتگی قرار گرفت.
وی افزود: راهاندازی این پرواز جدید ضمن افزایش ظرفیت جابهجایی، امکان انتخابهای متنوعتری را برای مسافران فراهم کرده و میتواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری، تسهیل رفتوآمدهای اداری و تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی میان استانهای هرمزگان و اصفهان داشته باشد.
مدیرکل فرودگاههای هرمزگان با اشاره به اهمیت تقویت شبکه پروازی در این استان، تأکید کرد: برنامهریزی برای افزایش تعداد پروازها و مقاصد جدید در دستور کار قرار دارد تا پاسخگوی نیازهای سفر شهروندان و فعالان اقتصادی باشد.
این پرواز توسط شرکت «جی اس اسکای» انجام شده و برنامه دقیق پروازی آن از طریق اطلاعرسانیهای بعدی در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت.
منبع :روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان هرمزگان