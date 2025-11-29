با الحاق شرکت هواپیمایی «جی اس اسکای» به شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی بندرعباس، پرواز مستقیم این فرودگاه به مقصد اصفهان از روزهای یکشنبه برقرار شد؛ اقدامی که به افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر و تقویت گردشگری و تعاملات اقتصادی میان دو استان منجر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان از برقراری پرواز مستقیم بندرعباس–اصفهان در روزهای یکشنبه خبر داد و گفت: با ورود شرکت هواپیمایی «جی اس اسکای» به شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی بندرعباس، این مسیر پروازی به‌صورت منظم در برنامه هفتگی قرار گرفت.

وی افزود: راه‌اندازی این پرواز جدید ضمن افزایش ظرفیت جابه‌جایی، امکان انتخاب‌های متنوع‌تری را برای مسافران فراهم کرده و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری، تسهیل رفت‌وآمدهای اداری و تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی میان استان‌های هرمزگان و اصفهان داشته باشد.

مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان با اشاره به اهمیت تقویت شبکه پروازی در این استان، تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد پروازها و مقاصد جدید در دستور کار قرار دارد تا پاسخ‌گوی نیازهای سفر شهروندان و فعالان اقتصادی باشد.

این پرواز توسط شرکت «جی اس اسکای» انجام شده و برنامه دقیق پروازی آن از طریق اطلاع‌رسانی‌های بعدی در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت.

منبع :روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان هرمزگان 

برچسب ها: فرودگاه بین المللی بندرعباس ، پرواز ، بندرعباس ، اصفهان
خبرهای مرتبط
افزایش تعداد پرواز‌های داخلی و خارجی فرودگاه بندرعباس 
ورود پیکر سومین شهید مدافع حرم هرمزگان به فرودگاه بندرعباس+عکس و فیلم
بندرعباس؛
ورود نخستین پرواز کارگو خارجی به فرودگاه بین المللی بندرعباس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هَمسرکُشی در کوچه های پردیس بندرعباس
غرب نمی‌خواهد ایران به فناوری‌های نوین هسته‌ای دست یابد
افزایش ابتلای آنفلوآنزا در هرمزگان؛ هشدار مسئولان درباره موج جدید H3N2
خدمات هسته‌ای در درمان بیماران دیابتی در هرمزگان تقویت می‌شود
توقیف ۲ فروند شناور حامل ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس
پلاسماتراپی نقطه عطفی در ارتقای خدمات درمانی هرمزگان
پلاسما سرعت ترمیم زخم‌های دیابتی را افزایش می‌دهد
جدال نمایندگان هرمزگان با حریفان خود در لیگ برتر فوتسال کشور
رویداد تخصصی «دیریا بر تن» در بندرعباس برگزار می‌شود
آخرین اخبار
هَمسرکُشی در کوچه های پردیس بندرعباس
جدال نمایندگان هرمزگان با حریفان خود در لیگ برتر فوتسال کشور
پلاسما سرعت ترمیم زخم‌های دیابتی را افزایش می‌دهد
خدمات هسته‌ای در درمان بیماران دیابتی در هرمزگان تقویت می‌شود
پلاسماتراپی نقطه عطفی در ارتقای خدمات درمانی هرمزگان
رویداد تخصصی «دیریا بر تن» در بندرعباس برگزار می‌شود
غرب نمی‌خواهد ایران به فناوری‌های نوین هسته‌ای دست یابد
توقیف ۲ فروند شناور حامل ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس
افزایش ابتلای آنفلوآنزا در هرمزگان؛ هشدار مسئولان درباره موج جدید H3N2