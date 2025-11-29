باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجلال ملکی سخنگوی آتش‌نشانی تهران اظهار کرد: ساعت ۱۸:۴۷ امشب حادثه آتش‌سوزی یک مجتمع مسکونی در شهرک راه‌آهن به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران چهار ایستگاه آتش‌نشانی همراه با خودرو‌های پشتیبانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: یک واحد مسکونی ۷۵ متری در طبقه پنجم یک ساختمان هشت طبقه دچار آتش‌سوزی شده بود که کانون اصلی آتش در اتاق خواب این واحد بود.

به گفته ملکی، آتش‌نشانان همزمان با خاموش کردن آتش وارد عملیات نجات شدند و بیش از ۲۰ نفر از افراد حاضر در این مجتمع مسکونی را به سلامت خارج کردند و تنها یک خانم دچار شوک‌زدگی ناشی از این حادثه شد.

وی گفت: از سرایت آتش به سایر واحد‌ها جلوگیری شد و در حال حاضر علت در دست بررسی کارشناسان است.

منبع: ایرنا