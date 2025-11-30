باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حبیب‌الله باورصاد، کارآفرین حوزه هوش مصنوعی و عضو شورای اقتصادی اندیشکده بین‌المللی راهبردی مطالعات پیشرفته گفت: فضای سایبری و فناوری‌های هوش مصنوعی امروز به چرخ‌دنده‌ای میان‌رشته‌ای تبدیل شده‌اند که می‌توانند در تمام صنایع نقش‌آفرینی کنند و بسیاری از چالش‌های موجود را با ارائه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و کارآمد برطرف سازند.

او با اشاره به اینکه تقریباً همه صنایع کشور با مشکلات متنوعی مواجه‌اند، تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور می‌تواند مسیر حل این مشکلات را هموار کند.

باورصاد افزود: با سرمایه‌گذاری هدفمند، راه‌حل‌های موثری برای حوزه‌های مختلف از معدن و انرژی تا صنایع دارای بحران قابل دستیابی است.

وی فاصله میان صنعت و دانشگاه را یکی از موانع اصلی پیشرفت دانست و بیان کرد: هم‌افزایی میان این دو حوزه باید تقویت شود.

به گفته او در سال‌های اخیر با ظهور و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، تحولات قابل توجهی در این زمینه رخ داده و اکنون فرصت مناسبی برای نزدیک‌کردن مسیر صنعت و دانشگاه فراهم شده است.

باورصاد تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایبری و هوش مصنوعی می‌تواند راه‌حل‌های نوآورانه و کارآمدی برای صنایع مختلف کشور ارائه کند.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.