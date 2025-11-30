یک کارشناس حوزه هوش مصنوعی، با تأکید بر نقش میان‌رشته‌ای هوش مصنوعی در حل چالش‌های صنعت گفت: استفاده از ظرفیت علمی کشور و سرمایه‌گذاری هدفمند می‌تواند مسیر دستیابی به راه‌حل‌های مؤثر در بخش‌های معدن، انرژی و سایر صنایع را هموار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حبیب‌الله باورصاد، کارآفرین حوزه هوش مصنوعی و عضو شورای اقتصادی اندیشکده بین‌المللی راهبردی مطالعات پیشرفته گفت: فضای سایبری و فناوری‌های هوش مصنوعی امروز به چرخ‌دنده‌ای میان‌رشته‌ای تبدیل شده‌اند که می‌توانند در تمام صنایع نقش‌آفرینی کنند و بسیاری از چالش‌های موجود را با ارائه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و کارآمد برطرف سازند.

او با اشاره به اینکه تقریباً همه صنایع کشور با مشکلات متنوعی مواجه‌اند، تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور می‌تواند مسیر حل این مشکلات را هموار کند.

باورصاد افزود: با سرمایه‌گذاری هدفمند، راه‌حل‌های موثری برای حوزه‌های مختلف از معدن و انرژی تا صنایع دارای بحران قابل دستیابی است.

وی فاصله میان صنعت و دانشگاه را یکی از موانع اصلی پیشرفت دانست و بیان کرد: هم‌افزایی میان این دو حوزه باید تقویت شود.

به گفته او در سال‌های اخیر با ظهور و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، تحولات قابل توجهی در این زمینه رخ داده و اکنون فرصت مناسبی برای نزدیک‌کردن مسیر صنعت و دانشگاه فراهم شده است.

 باورصاد تأکید کرد:  بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایبری و هوش مصنوعی می‌تواند راه‌حل‌های نوآورانه و کارآمدی برای صنایع مختلف کشور ارائه کند.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: هوش مصنوعی ، فضای مجازی
خبرهای مرتبط
نقش حیاتی سامانه‌های سایبرنتیکی در زندگی روزمره؛ ضرورت طراحی بومی زیرساخت‌های اطلاعاتی+ فیلم
اوج‌گیری بازتاب نصایح پدرانه رهبر انقلاب در شبکه‌ها + فیلم
هوش مصنوعی زبان جدید جهان است و ایران باید پیشرو باشد/ حضور ۳۰ هزار شرکت‌کننده بین المللی در رقابت جهانی رایان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
هوش مصنوعی در جهت پیدا کرذن مافیا،فرار مالیاتی پزشکان و بی رگ بودن مسیولین کاری نمی کنه
۰
۰
پاسخ دادن
نوآوری در صنعت آب؛ تولید کنترلر هوشمند پمپ با قابلیت‌ تنظیم فشار آب و صرفه‌جویی انرژی+ فیلم
امروز؛ آخرین فرصت ثبت نام آزمون استخدامی «سرایداران مدارس»
حس متفاوتِ حج عمره برای زوج‌های دانشجو؛ از آغاز زندگی مشترک تا لبیک به دعوت حق
تولید پهپاد‌های بومی برای نظارت صنعتی در شرکت دانش‌بنیان ایرانی + فیلم
هوش مصنوعی چرخ‌دنده نجات صنایع؛ ضرورت هم‌افزایی بین صنعت و دانشگاه+ فیلم
نسل جدید پزشکان در راه است؟
بدهی ۶ ماهه یکی از صندوق‌های بیمه‌گر به صنعت دارو/ تاخیر در پرداخت مطالبات سبب کمبود اقلام دارویی در بازار می‌شود
حرکت در مسیر فولاد سبز مهم‌‌‌‌‌ترین خواسته صنعتگران از دانشگاه تهران
برگزاری همزمان جشن «ایرانمون» در ۳۲ استان و ۷۳۶ منطقه آموزشی
تمامی مجوز‌های سازمان غذا و دارو الکترونیکی صادر می‌شود
آخرین اخبار
هاشمی: توسعه 5G بدون حکمرانی داده و مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست
تمامی مجوز‌های سازمان غذا و دارو الکترونیکی صادر می‌شود
برگزاری همزمان جشن «ایرانمون» در ۳۲ استان و ۷۳۶ منطقه آموزشی
امروز؛ آخرین فرصت ثبت نام آزمون استخدامی «سرایداران مدارس»
بدهی ۶ ماهه یکی از صندوق‌های بیمه‌گر به صنعت دارو/ تاخیر در پرداخت مطالبات سبب کمبود اقلام دارویی در بازار می‌شود
حرکت در مسیر فولاد سبز مهم‌‌‌‌‌ترین خواسته صنعتگران از دانشگاه تهران
نسل جدید پزشکان در راه است؟
تولید پهپاد‌های بومی برای نظارت صنعتی در شرکت دانش‌بنیان ایرانی + فیلم
نوآوری در صنعت آب؛ تولید کنترلر هوشمند پمپ با قابلیت‌ تنظیم فشار آب و صرفه‌جویی انرژی+ فیلم
حس متفاوتِ حج عمره برای زوج‌های دانشجو؛ از آغاز زندگی مشترک تا لبیک به دعوت حق
هوش مصنوعی چرخ‌دنده نجات صنایع؛ ضرورت هم‌افزایی بین صنعت و دانشگاه+ فیلم
لغو امتیاز ۴۴ مدرسه غیر دولتی به دلیل تخلفات
نوشیدن آب در حین صرف غذا مفید است یا مضر؟ + فیلم
درمان آلزایمر با نوشیدن چای کوهی + فیلم
‌رویکرد آموزشی نوین در عمره دانشجویی؛ یادگیری تاریخ با بازدید میدانی
سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت منصوب شد
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۴
آواتار هوشمند ایرانی؛ جهشی تازه در تعامل زنده انسان و داده+ فیلم
سلامت دانش‌آموزان از هر چیزی مهمتر است
تحولی در صنعت ساخت‌وساز: افزایش ۳۰ درصدی استحکام بتن با تفاله قهوه
ایران در تولید داروهای زیست‌فناوری هم‌پای جهان پیش می‌رود+ فیلم
ورود نسل تازه تجهیزات اندویورولوژی برای دقت بالاتر در جراحی‌های کم‌تهاجمی+ فیلم
فضانوردان ناسا با لباس فضایی جدید به آب زدند