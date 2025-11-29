۱۰۰ درصد جرائم دیرکرد بیمه‌نامه شخص ثالث تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه به مناسبت روز بیمه و ولادت حضرت علی علیه‌السلام بخشیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود حق‌وردیلو معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: در اجرای بند «۱-۸» دستورالعمل اصلاحی تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب سال ۱۳۹۵ و نظر به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ رئیس‌کل بیمه مرکزی ج. ا. ایران، جرائم دیرکرد بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو، موتورسیکلت و ماشین آلات کشاورزی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به مناسبت سیزده آذر روز بیمه و ولادت حضرت علی علیه‌السلام بخشیده می‌شود.

وی افزود: این اقدام با هدف تسهیل خرید بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث و حوادث راننده، کاهش تبعات ناگوار اجتماعی و اقتصادی ناشی از حوادث وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه، حمایت از اقشار مختلف جامعه به ویژه گروه‌های آسیب پذیر و همچنین ترویج فرهنگ بیمه با همکاری صندوق تأمین خسارت‌های بدنی انجام شده و طی آن صددرصد (٪۱۰۰) مبلغ جریمه فوق‌الاشاره برای انواع موتورسیکلت از روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ (مقارن با روز بیمه) لغایت پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ (مصادف با ولادت حضرت علی (ع)) به مدت ۳۱ روز و برای سایر وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه از روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ (مقارن با روز بیمه) لغایت پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (روز حمل و نقل و رانندگان) به مدت ۱۴ روز مورد بخشودگی قرار گرفته است.

معاون نظارت بیمه مرکزی تأکید کرد: این بخشودگی صرفاً در صورت خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با مدت اعتبار یک‌ساله، قابل اعمال است. 

وی خاطرنشان کرد: هموطنان عزیز با توجه به بازه زمانی اعلام شده می‌توانند با مراجعه به شعب و یا شبکه فروش شرکت‌های بیمه از این بخشودگی بهره‌مند شوند و شرکت‌های بیمه نیز مکلفند در بازه زمانی تعیین‌شده، از دریافت جریمه مذکور خودداری نمایند.

منبع: بیمه مرکزی

برچسب ها: بیمه شخص ثالث ، بیمه مرکزی
