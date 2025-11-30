نماینده مجلس می‌گوید واکسن‌هایی که بخش خصوصی عرضه می‌کند به‌دلیل رعایت نکردن استانداردها کیفیت ندارد لذا دامپزشکی برای مهار تب برفکی مستقیما واکسن عرضه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسفندیار عبداللهی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مشکلات تامین نهاده‌های دامی گفت: واقعیت این است که امروز حال کشاورزهای ما و حال دامپرورهای ما خوب نیست. قشری که در بحث امنیت غذایی تلاش می‌کند و امنیت غذایی کشور ایران عزیزمان را تأمین می‌کند، نباید دغدغه، استرس و عدم انگیزه باعث شود که مانع کاری شود که با عشق و علاقه تا امروز انجام داده‌اند.

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس اظهار کرد: در بحث کشاورزی یکسری اتفاقاتی افتاده که البته من وزیر محترم را مقصر نمی‌دانم؛ دلالان و مفسدانی که در این قضیه نقش داشتند و سال‌های سال به حق خودشان قانع نبودند و به مردم آسیب رساندند، مخصوصاً در قشر کشاورزی و دامپروری امروز هم در بحث نهاده‌های دامی باز کم‌کاری می‌کنند و باز به این قشر عزیز و زحمت‌کش ضرر می‌رسانند و خواهش من این است که وزیر محترم، همین‌طور که با جدیت ورود کردند، با جدیت هم دست این مفسدان و دلالان را قیچی و کوتاه کند تا بتوانند نهاده‌ها را به‌طور مستقیم به تشکلات دامی و دامپروری عرضه کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس درباره شیوع ویروس تب برفکی گفت: جدیداً هم ویروس تب برفکی در کشور رونق پیدا کرده، هرچند عزیزان ما در مجموعه دامپزشکی کل کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها تلاش می‌کنند و این ویروس را تا حد ممکن محاصره کرده‌اند، اما باز هم باید تلاش بیشتری کنند و بتوانند واکسنی را که با زحمت تهیه می‌شود، به‌صورت درست و با کیفیت به دست دامپروران عزیز برسانند.

این نماینده مجلس می‌گوید با بررسی و کارشناسی انجام شده، واکسن‌هایی که توسط بخش خصوصی عرضه می‌شود، متأسفانه بدون اهمیت از این موضوع می‌گذرند و بایستی استانداردهای خاص خودش را داشته باشد یعنی در سردخانه نگهداری شود، با یخ جابه‌جا شود و نگذارند کیفیتش را از دست بدهد، اما متأسفانه با بُعد مسافت طولانی، این واکسن‌ها بدون یخچال به دست دامپروران می‌رسد و کیفیت خود را از دست می‌دهد و دیگر ارزشی ندارد لذا باید در این موضوع دقت کنند و تلاش کنند که سازمان دامپزشکی خودش مستقیماً واکسن را به دامپروران عرضه کند.

عبداللهی در مورد اینکه جبران خسارات دامپروران به چه صورت است، گفت: با پرداخت بیمه، چه آنهایی که بیمه نداشتند باید به هر طریقی به آنها کمک شود و چه آنهایی که بیمه داشتند بیمه بایستی موظف شود خسارت را دقیق و کامل پرداخت کند چون دامپرور سنتی ما تعداد سرمایه‌ای که دارد آن‌چنان نیست که بتواند این خسارت‌ها را جبران کند و با هزینه‌هایی که امروز متقبل می‌شود و درآمدهای ناچیزی که دارد، واقعاً دیگر توان جبران ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس اظهار کرد: تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم هم مجموعه بیمه، هم مجموعه وزارت جهاد و هم مجموعه دامپزشکی به آن افرادی که بیمه ندارند از هر طریقی شده کمک کنند تا خسارت جبران شود و ما این موضوع را در مصوبات حوزه انتخابیه آوردیم تا این اتفاق رقم بخورد. 

برچسب ها: تب برفکی ، نهاده‌های دامی
