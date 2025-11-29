باشگاه خبرنگاران جوان - زادگاه رودهای خروشان، امسال با یکی ازشدیدترین سالهای کمآبی شش دهه اخیر مواجه شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای میگوید: از ۲۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیرهی سدهای لرستان، تنها ۲۰ میلیون مترمکعب معادل ۱۰ درصد موجودی قابل برداشت مانده که بخش عمده آن هم مربوط به حجم مرده سده است
داریوش حسن نزاد با بیان اینکه در حوزهی منابع زیرزمینی هم وضعیت نگرانکننده است، افزود:افت ۶ متری سطح آبخوانها معادل کاهش ۶۰۰ میلیون مترمکعب از ذخایر زیرسطحی رسیده است.
وی بیان کرد: آمارها نشان میدهد میزان کاهش مخازن زیرزمینی از ۵۲۲ میلیمتر در سال گذشته، امسال به حدود ۶۰۶ میلیون مترمکعب رسیده و کاهش جدید منابع آب زیرزمینی هم ۸۳ تا ۸۴ میلیون مترمکعب برآورد میشود.
در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد آب استان در بخش کشاورزی مصرف میشود، کارشناسان هشدار میدهند ادامه الگوهای فعلی کشت، دیگر امکانپذیر نیست و اگر الگوی کشت پایدار اجرا نشود، زمینهای کشاورزی در سالهای آینده «بیرمقتر» خواهند شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان هم با بیان اینکه، اجرای الگوی مناسب کشت امروز دیگر انتخاب نیست؛ یک اجبار است. گفت:خشکسالیهای پیاپی زنگ خطر آینده آب استان است و راهکارهای افزایش بهرهوری؛ نظیر تغییر به کشت پاییزه بهجای بهاره، بهسازی کانالهای انتقال آب، توسعهی گلخانهها و گسترش آبیاریهای نوین ضرورت دارد.
نامدار صیادی افزود:آمار راندمان آبیاری نشان میدهد روش غرقابی تنها ۳۵ درصد کارایی دارد، در حالی که آبیاری بارانی به ۶۰ درصد و سیستمهای تیپ و موضعی به ۸۵ تا ۹۰ درصد بازدهی میرسند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان هم گفت: بحران آب به حوزهی شرب هم رسیده و شهرها و روستاهای لرستان از منابع پایدار تأمین آب بیبهرهاند و وابسته به چاهها و چشمهها هستند.
نورالدین نوریزدان با اشاره به منابعی که این روزها ۸۰ درصد کاهش دبی داشتهاند افزود. برداشت آب در ایستگاه پمپاژ شهید مطهری خرم آباد از یکهزار و ۲۳۰ لیتر بر ثانیه در سال گذشته، امسال به ۱۶۰ تا ۲۰۰ لیتر بر ثانیه رسیده است.
