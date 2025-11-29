چهره ماندگار غنی سازی ۲۰ درصد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - با گذشت سال‌ها از آغاز برنامه غنی‌سازی ۲۰ درصد، این مسیر همچنان با نام یکی از چهره‌های ماندگار عرصه فناوری هسته‌ای کشور پیوند خورده است؛ دانشمندی که نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های حیاتی صنعت هسته‌ای داشت و با تلاش‌های علمی خود راه را برای توسعه فناوری بومی هموار کرد.

این چهره برجسته که هشتم آذرماه در اقدامی تروریستی به دست دشمنان ترور شد، به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در ارتقای توان علمی کشور شناخته می‌شود. آثار و دستاوردهای او امروز نیز در زیرساخت‌های هسته‌ای نمود دارد و یاد او در میان جامعه علمی و پژوهشی زنده مانده است.