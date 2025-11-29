باشگاه خبرنگاران جوان - مجید محافظت‌کار مربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک پس از تساوی خانگی مقابل فجرسپاسی شیراز در نشست خبری گفت: بازی خیلی خوبی بود. بازی را خوب شروع کردیم و موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم و در همان نیمه اول باید کار را تمام می‌کردیم. با نهایت احترام به تیم قدیمی فجر سپاسی که دو بار قهرمان جام حذفی ایران شده است، این تیم عملا حرفی برای گفتن نداشت و روی یک ضد حمله و اتفاق، گل خوردیم.

او ادامه داد: در ادامه با تعویض‌هایی که داشتیم، توپ و میدان در اختیار ما بود و باید از اینگونه بازی‌ها درس بگیریم و از موقعیت‌ها به خوبی استفاده کنیم.

محافظت‌کار در خصوص داوری بازی گفت: از فدراسیون و کمیته داوران خواهش می‌کنیم که بزرگواری کنند و یک الگو و تعریفی از هند برای تمام تیم‌ها ارسال کنند تا تیمی کنار زمین اعتراض نکند، رفتار چندگانه باعث اعتراض تیم‌هاست.

او در خصوص حواشی پایان بازی و صحبت‌های پیروز قربانی در نشست خبری گفت: فکر می‌کنم سرمربی تیم فجر سپاسی بداند که صدای بلند در کلاس‌های مربیگری امتیاز برای یک مربی محسوب می‌شود. او باید بیشتر مطالعه کند، چون گفتارش با رفتارش متضاد است. آنها نه مالکیتی در زمین داشتند و نه برنامه‌ای برای حمله از این تیم دیدیم. فوتبال فنی نباید وقت‌کشی داشته باشد، ما با بزرگترین تیم‌ها بازی کرده‌ایم و به یاد ندارم بازیکن و دروازه‌بان ما به قصد وقت تلف کردن خودش را به زمین بیندازد.