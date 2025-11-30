یک اقتصاددان درمورد استراتژی‌های شرکت‌ها و اقتصاد پنهان در مناسبت‌های تخفیفی مختلف توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا غلامی، اقتصاددان درمورد تخفیف‌های مناسبت‌ها گفت: بلک‌فرایدی از جمله مناسبت‌هایی است که شرکت‌ها و برندها تخفیف‌های مختلفی را به منظور فروش کالا‌های خود درنظر می‌گیرند که یک استراتژی بازاریابی محدود توسط شرکت‌های بزرگ محسوب می‌شود  و آن‌ها تلاش می‌کنند که به جذب مشتری بپردازند؛ به طوری‌که سعی می‌کنند برای یک بار هم شده افراد را ترغیب کنند تا به مجموعه آن‌ها بپیوندند و با ثبت اطلاعات مشتریان بتوانند با این افراد مکاتبه و ارتباط داشته باشند و به جای هزینه‌های گزاف برای تبلیغات محصولات خود، تلاش می‌کنند تا از طریق تخفیف‌های مختلف به جذب مشتری بپردازند. 

این اقتصاددان ادامه داد: شرکت‌ها سعی می‌کنند در ایام مختلف به انبار گردانی و تخلیه کالا‌های خود بپردازند و اجناس و کالا‌های جدیدی را وارد کنند و از آن‌جایی که هزینه انبارداری، اجاره فضا برای نگهداری محصولات و خرید کالا‌ها بالاست؛ بنابراین آنها تلاش می‌کنند تا از طریق مناسبت‌های این‌چنینی انبار گردانی کنند.

غلامی گفت: این روزها، یک جنگ رقابتی در بازار‌های دنیا وجود دارد و اگرچه کالا‌ها شبیه به یکدیگر هستند ولی در برخی از ویژگی‌ها با یکدیگر تفاوت دارند و این باعث می‌شود که شرکت‌ها بدنبال انحصاری کردن کالا‌های خود باشند. به طور مثال؛ شرکت‌های تولید پوشاک به ارائه محصولات خود می‌پردازند، اما جنس، نوع و برند پوشاک آن‌ها با هم تفاوت دارند و این رقابت انحصاری است و همین موضوع باعث ایجاد یک جنگ و رقابت قیمتی می‌شود. در نتیجه، این شرکت‌ها با تخفیف‌های قیمتی روی محصولات خود به رقابت می‌پردازند تا سهم بیشتری از بازار‌ها را داشته باشند و این موضوع شامل مناسبت‌های دیگر نیز، می‌شود. 

این اقتصاددان افزود: یکی از نکاتی که باید توجه کرد این است که در مناسبت‌هایی که با تخفیف‌های مختلف همراه هستند برخی از کالاها از  تخفیف‌های بیشتری برخوردار هستند که شامل کالا‌هایی می‌شوند که بعضاً خارج از مد هستند یا برای طولانی مدت در انبار مانده‌اند و آن طور که باید، خریدار ندارند و یا مدل‌های جدیدتر آن‌ها عرضه شده‌اند، اما کالا‌های کم تخفیفی هم وجود دارند که سود زیادی ندارند ولی، چون به اصطلاح، پکیج آن‌ها کامل است این موضوع باعث می‌شود مشتری که قصد خرید یک کالا را دارد با مشاهده اقلام دیگر درصدد خرید آن‌ها نیز، باشد. به طور مثال؛ اگر مشتری بخواهد یک شلوار خریداری کند با دیدن دیگر پوشاک موردنظر خود، آن‌ها را نیز، بخرد. به همین دلیل، شرکت و برند مربوطه برای یک کالا تخفیف درنظر می‌گیرد و دیگر اقلام شامل این تخفیف زیاد نمی‌شوند. در نتیجه، مجموع فروش و سودی که بدست می‌آید بیشتر از تخفیفی است که درنظر گرفته می‌شود که این هم یک نوع استراتژی بازاریابی است تا از محل کامل بودن کالا‌های خود سود بیشتری بدست آورند.

غلامی گفت: این نوع تخفیف‌ها در مناسبت‌های مختلف باعث مشهور شدن برند‌ها و شرکت‌ها نیز می‌شوند که همین موضوع باعث یک نوع تبلیغات گسترده برای آن هاست و هر یک با شیوه‌های مختلف بازاریابی خود تلاش می‌کنند سود بیشتری از فروش کالا‌های خود بدست آورند البته نباید فراموش کرد که خیلی از شرکت‌ها پیش از این مناسبت‌ها به افزایش قیمت کالا‌ها می‌پردازند و سپس، در چنین مناسبت‌هایی تخفیف‌های مختلفی را اِعمال می‌کنند و با وجود این، هنوز از فروش آن محصولات سود می‌برند. مثلاً چند سال پیش، یکی از شرکت‌های معتبر به تولید لباسی می‌پرداخت که قیمت تمام شده آن و مبلغی که در برچسب آن در فروشگاه درج شده بود با هم تفاوت داشتند و قیمت فروش لباس بیشتر بود. به همین دلیل، با وجود تخفیف اِعمال شده، آن شرکت سود خود از بازار را کسب کرده بود. در نتیجه، اغلب این شرکت‌ها و برند‌ها فاصله قیمت‌های خود را با تخفیف‌های مناسبتی کم می‌کنند.

ناشناس
۰۹:۲۲ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
بلک فرایدی خیلی بده منتها ما پول میگیریم نبلیغشو میکنیم
