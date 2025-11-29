باشگاه خبرنگاران جوان - «نورالدین درمنان» در جلسه فرزندآوری که در سالن جلسات فرمانداری خرم‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: فرزندآوری مسأله‌ای ملی و استراتژیک است و امری صرفاً شخصی محسوب نمی‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش تعداد سالمندان نسبت به جوانان به معنای وقوع سونامی جمعیت است، افزود: این وضعیت برای کشور بسیار خطرناک خواهد بود و در صورت بی‌توجهی به جوانی جمعیت و فرزندآوری، کشور از نظر فعالیت‌های اقتصادی آسیب می‌بیند و در حوزه‌های امنیتی و بین‌المللی تضعیف می‌شود.

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی جدی برای مقابله با چالش‌های جمعیتی، تصریح کرد: باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا بتوانیم این جالب‌ها را برطرف سازیم.

درمنان همچنین با اشاره به لزوم کاهش اتفاقات و حوادثی که منجر به مرگ جوانان می‌شود، گفت: ضروری است که برای پیشگیری از چنین حوادثی راهکار‌های مناسب ارائه و اقدامات مؤثر اجرایی شود.

وی توجه به وضعیت معیشتی و مالی زوج‌های جوان را از عوامل مهم در حوزه جمعیت دانست و خاطرنشان کرد: در موضوع فرزندآوری باید برای حمایت از خانواده‌ها مشوق‌های نقدی، کالابرگ، تسهیلات بانکی، بیمه‌ای و معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شود. ما نیازمند آمار و اطلاعات دقیق هستیم تا بر اساس اسناد موجود تصمیم‌گیری کنیم و رو به جلو حرکت کنیم.

منبع:اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان