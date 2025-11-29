باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - هزاران نفر روز شنبه در مرکز لندن راهپیمایی کردند تا روز جهانی همبستگی با فلسطین را گرامی بدارند و خواستار پایان اشغالگری اسرائیل و توقف فروش اسلحه به اسرائیل توسط انگلیس شدند. تظاهرکنندگان بعدازظهر در هاید پارک تجمع کردند و سپس در وایت‌هال تجمع کردند.

این رویداد توسط کمپین همبستگی با فلسطین (PSC)، در کنار ائتلاف توقف جنگ و چندین اتحادیه کارگری برگزار شد.

این کمپین همبستگی در X اعلام کرد: «هزاران نفر در لندن زیر باران برای فلسطین راهپیمایی کردند. ما از دولت خود می‌خواهیم #تسلیح_اسرائیل را متوقف کند و به آن فشار بیاوریم تا از ارتکاب نسل‌کشی علیه مردم فلسطین دست بردارد.»

بن جمال، مدیر این کمپین در ویدئویی گفت که این روز توسط سازمان ملل در سال ۱۹۷۷ تعیین شد تا تأکید کند که فلسطینی‌ها «حق تعیین سرنوشت خود را محقق نکرده‌اند» و تحت «سیستمی از اشغال وحشیانه» زندگی می‌کنند. او گفت که این روز نماد «ناکامی کامل جامعه بین‌المللی» در اقدام است.

جمال خاطرنشان کرد که در حالی که در سال ۱۹۷۷ «۱۲۰۰۰ شهرک‌نشین غیرقانونی در اورشلیم شرقی (و) کرانه باختری وجود داشت، این رقم اکنون نزدیک به ۷۵۰۰۰۰» نفر است.

او افزود که اعطای «مصونیت از مجازات» به اسرائیل به خاطر «اشغال و آپارتاید» منجر «به نسل‌کشی‌ای شده است که همه ما شاهد آن بوده‌ایم.»

جمال همچنین از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرد و گفت که این قطعنامه «از اجرای قوانین بین‌المللی حمایت نمی‌کند... حاکمیت غزه را به ایالات متحده می‌دهد و به مردم فلسطین حق اظهار نظر در مورد نحوه حکومتشان را نمی‌دهد.»

او دولت بریتانیا را به «همدستی» از طریق حمایت دیپلماتیک و فروش مداوم اسلحه به اسرائیل متهم کرد.

پلیس متروپولیتن لندن شرایطی را برای این رویداد وضع کرد و گفت که هدف از این شرایط ایجاد تعادل بین حق اعتراض و به حداقل رساندن اختلال است.

هیئت نمایندگی فلسطین در انگلیس پیامی تشکرآمیز در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد و گفت: «ما می‌خواهیم از همه مردم آزادی‌خواه بریتانیا به خاطر ایستادن در کنار ما تشکر کنیم... فلسطین با حمایت و فداکاری بی‌دریغ شما آزاد خواهد شد.»

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۷ این روز را به عنوان یک مناسبت بین‌المللی برای ابراز حمایت از حقوق مسلم مردم فلسطین، از جمله حق تعیین سرنوشت، استقلال ملی، حاکمیت و بازگشت پناهندگان به خانه‌هایی که در سال ۱۹۴۸ از آنها آواره شده‌اند، تعیین کرد.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۷۰،۰۰۰ نفر، عمدتاً زنان و کودکان، را در حملات خود به غزه شهید و بیش از ۱۷۰،۰۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

در نوامبر ۲۰۲۴، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو و وزیر جنگ سابق او، یوآو گالانت را به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

ارتش اسرائیل همچنین از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، حملات خود را در کرانه باختری تشدید کرده است.

از آن زمان تاکنون بیش از ۱۰۸۵ فلسطینی شهید و ۱۰،۷۰۰ نفر دیگر در حملات ارتش و شهرک‌نشینان غیرقانونی در سرزمین اشغالی زخمی شده‌اند. بیش از ۲۰،۵۰۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه گذشته در یک رأی تاریخی، اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار تخلیه همه شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس شد.

منبع: آناتولی