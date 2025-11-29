باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که هواپیما‌های جنگی آمریکا «به‌طور مداوم» در حال گشت‌زنی در حریم هوایی بین‌المللی نزدیک ونزوئلا هستند.

واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی ناشناس این گزارش را در حالی بیان کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش با بیان اینکه حریم هوایی ونزوئلا «باید به‌طور کامل بسته شود» تهدید خود علیه نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را تشدید کرد.

ترامپ جزئیات بیشتری ارائه نکرد و ناظران را در مورد اینکه دقیقاً قصد انجام چه کاری را دارد، به تعجب انداخت. تحلیلگران می‌گویند این اقدام می‌تواند نشان‌دهنده آغاز حملات هوایی آمریکا به اهدافی در ونزوئلا باشد.

با این حال، برخی دیگر می‌گویند که ممکن است ترامپ صرفا برای وادار کردن مادورو به امتیازدهی در مذاکرات این اقدام را انجام داده باشد.

دولت ونزوئلا ساعاتی بعد، در بیانیه‌ای اظهارات ترامپ را محکوم کرد و آن را «تهدید استعماری» علیه حاکمیت این کشور و مغایر با قوانین بین‌المللی توصیف کرد.

در همین حال، «دیوید دپتولا» یک ستوان بازنشسته که فرماندهی منطقه پرواز ممنوع بر فراز شمال عراق را در سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ بر عهده داشت، می‌گوید که اعلامیه ترامپ سوالات بیشتری را مطرح می‌کند تا اینکه به آنها پاسخ دهد. وی گفت که اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز ونزوئلا، بسته به اهداف بسته شدن حریم هوایی، می‌تواند به منابع و برنامه‌ریزی قابل توجهی نیاز داشته باشد.

ترامپ هفته گذشته مدعی شد که آمریکا «خیلی زود» عملیات زمینی را علیه ونزوئلا آغاز خواهد کرد.

منبع: الجزیره