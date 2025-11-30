باشگاه خبرنگاران جوان - نارنگی از جمله میوه‌های خوشمزه و پرطرفدار پاییزی است. این میوه خوش رنگ ولعاب پاییزی خواص و فواید درمانی فراوانی دارد و برای بهبود سلامت قلب، تنظیم فشارخون، بهبود خلق و خو، تقویت سیستم ایمنی، سلامت دستگاه گوارش، سلامت مو، ضد عفونی کننده، جلوگیری از دیابت و بسیاری دیگر از بیماری‌ها مفید و مناسب است. هم اکنون که روز‌های هزاررنگ پاییزی را سپری می‌کنیم؛ برداشت این میوه از نوع آنشو؛ در باغ‌های روستای حاجیکلا صنم در شهرستان قائمشهر آغاز شده و باغداران کشورمان مشغول برداشت این محصول هستند. گفتنی است برداشت نارنگی در شمال کشورمان از ابتدای آبان تا پایان آذر ماه انجام می‌شود.مصطفی مرادی باغدار زحمتکش و نمونه مازندران توانسته است با مراقبت‌هایی از قبیل کوددهی معمول مرکبات، و چند مرحله مه پاشی سه بیست در تیرماه وپتاس بالا در مردادماه محصول پربار را برداشت کند وی با وجود بر کاشت سایر مرکبات، توانسته است انواع محصولات استوایی را نیز به عمل آورد و علاوه بر تشویق دیگر باغداران، سبب ایجاد اشتغال و تنوع میوه‌ها نیز شود.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

