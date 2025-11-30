ارتش اسرائیل روز یکشنبه با فعال‌کردن هشدار حمله هوایی در منطقه مرزی کرم شالوم موجب فرار ساکنان به پناهگاه‌ها شد، اما پس از بررسی اعلام کرد این هشدار اشتباه بوده و هیچ پرتاب موشکی شناسایی نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اسرائیل (IDF) روز یکشنبه اعلام کرد که یک هشدار حمله هوایی در «کرم شالوم»، یک کیبوتص در منطقه مرزی سه‌گانه این کشور با غزه و مصر، فعال شد.

مدتی پس از آن، ارتش اعلام کرد که پس از بررسی، مشخص شده این هشدار اشتباه بوده است.

پس از بررسی‌های اولیه، ارتش اسرائیل اعلام کرد که این هشدار "اشتباه" بوده و بر اساس ارزیابی اولیه، هیچ گونه پرتاب موشکی شناسایی نشده است.

رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که این حادثه ممکن است ناشی از یک "خطای فنی" در سیستم هشدار باشد.

این رویداد باعث ایجاد اضطراب و سردرگمی موقت در بین ساکنان این مناطق شد، زیرا مردم مجبور شدند به پناهگاه‌ها بروند. این اتفاق بارها در اراضی اشغالی رخ داده است.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، آژیر خطر
