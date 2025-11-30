سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرد روند بودجه‌ریزی با رویکردی متفاوت نسبت به گذشته دنبال می‌شود و برخی احکام حذف یا تنفیذ و یا پس از اصلاح تنفیذ شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره نشست غیرعلنی امروز (یکشنبه، ۹ آذر) گفت: در ماه‌های اخیر اصلاحیه‌ای بر ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده که موضوع آن، اصلاح ساختار قانون بودجه است. بر همین اساس، صبح امروز نیز در هیئت‌رئیسه جلسه‌ای برای بررسی ابعاد این مصوبه برگزار شد و با توجه به قرار گرفتن الحاق ۳ و ۴ در دستور کار، جلسه به صورت غیرعلنی تشکیل شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس اظهار کرد: از این پس روند بودجه‌ریزی با رویکردی متفاوت نسبت به گذشته دنبال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که تنها جداول بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد و احکام موجود در قوانین بودجه سنوات گذشته باید یا حذف، یا تنفیذ و یا پس از اصلاح تنفیذ شوند.

گودرزی با اشاره به احکام الزام‌آور بودجه گفت: برخی از موضوعات نظیر نرخ حقوق و دستمزد، سقف معافیت‌ها، مالیات، عوارض و موارد گمرکی از جمله الزامات بودجه‌ای هستند که در مجلس باید تعیین تکلیف شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: امروز دوفوریت لایحه و طرح مرتبط تصویب می‌شود؛ لایحه دوفوریتی روز سه‌شنبه در جلسات صبح و عصر مجلس بررسی خواهد شد و پس از تأیید شورای نگهبان، جهت تعیین چارچوب بودجه سال ۱۴۰۵ به لحاظ احکام الزام آور به دولت ابلاغ می‌شود و احکام تنفیذی در قالب قانون دائمی ثبت خواهد شد.

گودرزی در پایان بیان کرد: در همین راستا حدود ۵۸ ماده احصا شده که در قالب طرح دوفوریتی با ثبت پیشنهادات و فرصت ۱۰ روزه به نمایندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از تصویب نهایی در قالب قوانین دائمی به دولت ابلاغ خواهد شد. اما در حین بررسی مجلس و کمیسیون‌ها ممکن است تعداد احکام به لحاظ حذف، اصلاح، تنفیذ و یا در قالب الزام تغییر خواهد کرد.

برچسب ها: بودجه سالانه ، احکام بودجه
خبرهای مرتبط
مجلس با بررسی دوفوریتی اصلاح سازوکار ارائه بودجه سنواتی مخالفت کرد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد؛
ضرورت بازاندیشی راهبردی در جایگاه خانواده
تصویب دوفوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس
عبداللهی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
سازمان دامپزشکی برای مهار ویروس تب برفکی به‌صورت مستقیم واکسن به دامپروران عرضه کند
رسیدگی به تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
در نطق پیش از دستور مطرح شد؛
ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون کشاورزی برای ارائه گزارشی درباره میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیام دریادار سیاری به قالیباف
چهار وزیر در شرایط استیضاح هستند/ استیضاح برای تحقق اهداف دولت در خدمت به مردم است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ آذر
واکنش وزارت امور خارجه به عدم صدور ویزا برای نمایندگان ایران برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی
تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام (ره)
رسیدگی به تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
سازمان دامپزشکی برای مهار ویروس تب برفکی به‌صورت مستقیم واکسن به دامپروران عرضه کند
ورود دیوان محاسبات به واگذاری غیرقانونی ملک شرکت کفش ملی
ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون کشاورزی برای ارائه گزارشی درباره میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک
تصویب دوفوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس
آخرین اخبار
عارف: در آستانه یک جهش دیجیتال هستیم/ اولویت امنیت سایبری با بخش خصوصی است
وزیر امور خارجه ترکیه با عراقچی دیدار کرد
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش: برای دفاع از کشور آماده باش کامل هستیم
دیدار معاون وزیر خارجه عربستان با عراقچی
دریادار ایرانی: اسکورت کشتی‌های ایرانی در همه نقاط جهان انجام می‌شود
تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام (ره)
جزئیات برنامه وزیر امور خارجه ترکیه در تهران/ تحولات منطقه؛ دستور کار گفت‌و‌گو‌ها
قدردانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از فراجا برای همکاری در تولید برنامه «سرنخ»
واکنش وزارت امور خارجه به عدم صدور ویزا برای نمایندگان ایران برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی
مجلس با بررسی دوفوریتی اصلاح سازوکار ارائه بودجه سنواتی مخالفت کرد
پیام دریادار سیاری به قالیباف
ضرورت بازاندیشی راهبردی در جایگاه خانواده
سفر معاون وزیر خارجه عربستان به تهران
تصویب دوفوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس
پیگیری حذف یا تنفیذ برخی از احکام غیربودجه‌ای در مجلس
ورود دیوان محاسبات به واگذاری غیرقانونی ملک شرکت کفش ملی
ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون کشاورزی برای ارائه گزارشی درباره میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک
رسیدگی به تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ آذر
سازمان دامپزشکی برای مهار ویروس تب برفکی به‌صورت مستقیم واکسن به دامپروران عرضه کند
چهار وزیر در شرایط استیضاح هستند/ استیضاح برای تحقق اهداف دولت در خدمت به مردم است
پزشکیان: توسعه ارتباط ریلی حومه تهران خدمات به چند میلیون نفر را بهتر می‌کند
نشست مشترک سخنگوی وزارت امور خارجه و معاون سیاسی صداوسیما
عراقچی جان باختن تعدادی از مردم سریلانکا بر اثر سیل را تسلیت گفت
محکومیت اقدام خودسرانه آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا
پزشکیان: بدن‌نمایی و برهنگی مغایر شان زنان است
وزیر امور خارجه ترکیه به تهران می‌آید
نشست سران قوا به میزبانی پزشکیان برگزار شد
توصیه اکید رهبری، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تلاش‌ها در مسیر مدیریت بهینه مصرف انرژی است
پزشکیان: آیات قرآن بیش از آنکه برای قرائت باشد، دعوت به تدبر باطنی است