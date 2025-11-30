نیروی مرزی استرالیا از اختلال در سیستم ملی پردازش الکترونیکی پاسپورت خبر داد که موجب تأخیر مسافران بین‌المللی در فرودگاه‌های این کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیروی مرزی استرالیا (ABF) روز یکشنبه اعلام کرد که فرودگاه‌های سراسر این کشور با اختلال در سیستم ملی پردازش الکترونیکی پاسپورت مواجه شده‌اند که منجر به تأخیر برای مسافران بین‌المللی شده است.

این مشکل فنی از حدود ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۳:۴۵ رخ داد و بر تمامی مسافران بین‌المللی خروجی و ورودی در فرودگاه‌های سراسر استرالیا تأثیر گذاشت. این مشکل بیشترین تأثیر را بر فرودگاه‌های ملبورن و سیدنی گذاشته است، در حالی که به عنوان مثال، فرودگاه آدلاید اصلاً با این اختلال رو‌به‌رو نشده است.

فرودگاه ملبورن به شبکه ABC استرالیا گفت که نیروی مرزی در حال حاضر مسافران را به صورت دستی پردازش می‌کند.

یک سخنگوی فرودگاه ملبورن به وب‌سایت ۷NEWS.com.au گفت: «نیروی مرزی استرالیا اطلاع داده است که مشکل فنی قبلی که بر سیستم‌های پردازش مرزی این نهاد در سطح ملی تأثیر گذاشته بود، اکنون برطرف شده است.»

وی افزود: «ما در حال حاضر برای مدیریت جریان مسافران، پرواز‌ها را اولویت‌بندی می‌کنیم تا از ازدحام بکاهیم.»

یک سخنگوی فرودگاه سیدنی نیز به این خبرگزاری گفت: «ما کارکنان اضافی به پایانه‌ها اعزام کرده‌ایم تا به مسافران کمک کنند و آنان را بر اساس اولویت پروازشان به جلو هدایت کنیم.»

این سخنگو گفت: «از صبر و شکیبایی مسافران در حالی که نیروی مرزی در حال رفع مشکل بود، تشکر می‌کنیم.»

نیروی مرزی استرالیا تأیید کرد که علت بروز این مشکل در حال بررسی است.

منبع: ای بی سی نیوز

