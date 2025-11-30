باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سیاوش پرویزی‌نژاد رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار مقررات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی را تدوین نموده و در صورت تصویب مقررات مربوطه، در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. بر اساس مقررات تدوین شده صندوق سرمایه گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی" منابع ارزی را از سرمایه گذاران جمع آوری نموده و در موضوع فعالیت خود سرمایه گذاری می‌نماید.

او افزود: موضوع فعالیت صندوق شامل "سپرده‌های ارزی، اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی از جمله اوراق مرابحه ارزی و یا تنزیل اسناد اعتباری ارزی "است؛ صندوق به یک ارز منتخب فعالیت می‌نماید. ارز منتخب صندوق مثل یورو، یوان و ... در اساسنامه صندوق تعیین می‌گردد. سرمایه گذاران منابع ارزی خود را به حساب ارزی صندوق واریز نموده و در زمان ابطال معادل اصل و فرع سرمایه گذاری خود، ارز منتخب صندوق را دریافت می‌نمایند.

این مقام مسئول تاکید کرد: صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی از مصادیق صندوق‌های سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری طراحی و معرفی می‌شود.