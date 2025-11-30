باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - دکتر شریفی گفت: در هفته‌های گذشته، مراجعه بیماران با علائم تنفسی به مراکزِ درمانیِ اردبیل افزایشِ چشمگیری داشته است.

او افزود: متخصصان، دلیلِ این وضع را شیوع ویروسِ آنفلوآنزا می‌دانند که به‌ویژه کودکان را، با شدتِ بیشتری درگیر می‌کند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تاکید کرد: مهم‌ترین توصیه در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های تنفسی رعایت بهداشت فردی است که از جمله می‌توان به استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، شست و شوی دست‌ها و ضدعفونی سطوح به ویژه در مرکز‌های آموزشی اشاره کرد.

دکتر شریفی بیان کرد: والدین در صورت مشاهده علایمی مانند بدن درد، سر درد و گلو درد از فرستادن بچه‌ها به مدرسه تا بهبودی کامل خودداری کنند، اگر از شیوع آنفلوآنزا در مدرسه‌ها جلوگیری شود به راحتی می‌توان جلوی اوج آن در استان را گرفت.

او همچنین بر لزوم توجه مدیریت آموزش و پرورش استان اردبیل بر رعایت مسائل بهداشتی مطابق شیوه‌نامه‌های مربوطه تاکید کرد و گفت: افرادی که علایم مشکوک دارند یا به آنفلوآنزا مبتلا هستند، چند روزی در قرنطینه بمانند و از تماس با سایر اعضای خانواده و به ویژه افراد در معرض خطر خودداری کنند.