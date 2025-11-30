باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - صحنههای خیرهکننده، لحظهای را ثبت کردهاند که یک گلوله آتشین عظیم واقع در مرکز بازیافت غرب سیدنی ایجاد شد و تکههای بتن به اندازه مُشت و حتی یک مخزن شیمیایی را به هوا پرتاب کرد در حالی که شعلههای آتش تا ارتفاع تخمینی ۱۵۰ متری زبانه میکشید.
بیش از ۲۰۰ آتشنشان به محل حادثه شتافتند که دهها نفر از آنها مجبور به پناه گرفتن از خردهسنگهای پرتابی شدند. این آتشسوزی شب گذشته (شنبه به وقت محلی) در یک مرکز مدیریت پسماند در حومه نورث سنت مریز رخ داد.
ساختمانهای مجاور بر اثر شدت انفجارها آسیب دیدند و دو آتشنشان نیز دچار مصدومیتهای جزئی در دست شدند.
یک سخنگوی سازمان آتشنشانی و نجات ایالت نیو ساوت ولز این حادثه را «یکی از بزرگترین آتشسوزیها» در غرب سیدنی در سالهای اخیر توصیف کرد.
تجهیزات تخصصی هوایی برای مهار آتش از بالا به کار گرفته شدند، در حالی که بیش از ۵۰ گروه در روی زمین برای کنترل این آتشسوزی عظیم تلاش میکردند.
تیمهای مواد خطرناک و سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در محل حاضر شدند.
مقامات انتظار دارند این آتشسوزی تا روز یکشنبه ادامه یابد و از ساکنان خواسته شده است از منطقه دوری کرده و منازل خود را ترک کنند.
منبع: ای بی سی