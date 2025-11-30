باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خشم ناشی از آتش‌سوزی مرگبار در یک مجتمع آپارتمانی مرتفع در هنگ‌کنگ امروز یکشنبه ادامه داشت، در حالی که پکن علیه هرگونه تلاش برای استفاده از این فاجعه برای مختل کردن نظم شهر هشدار داد.

دو منبع آگاه از موضوع گفتند که پلیس روز شنبه یک نفر را که بخشی از گروهی بود که با راه‌اندازی یک طومار خواستار پاسخگویی دولت، بررسی مستقل فساد احتمالی، اسکان مناسب ساکنان و بازبینی نظارت بر ساخت‌وساز شده بود، بازداشت کرد.

روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست گزارش داد که «مایلز کوان»، دانشجوی ۲۴ ساله دانشگاه، به ظن تلاش برای تحریک شورش در ارتباط با آتش‌سوزی در مجتمع «وانگ فوک کورت» در منطقه شمالی «تای پو» بازداشت شده است. پلیس هنگ‌کنگ روز یکشنبه به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداده است.

طومار آنلاین توسط این گروه قبل از اینکه بسته شود تا بعدازظهر شنبه به بیش از ۱۰٬۰۰۰ امضا رسید.

یک طومار دوم با همان درخواست‌ها توسط یک ساکن تای پو که اکنون در خارج از کشور زندگی می‌کند، راه‌اندازی شده است.

«کی. وای» در بخش نظرات طومار آنلاین جدید نوشت: «مردم هنگ‌کنگ حقیقت و عدالت را مطالبه می‌کنند.»

آتش‌سوزی که هفت بلوک مسکونی مرتفع را درنوردید، هنگ‌کنگ را شوکه کرده و مقامات تحقیقات جنایی و فساد را آغاز کرده‌اند، در حالی که خشم و ناامیدی در حال افزایش است.

علت آتش‌سوزی، که ۱۲۸ نفر کشته و ۱۵۰ نفر همچنان مفقود بر جای گذاشته، هنوز مشخص نشده است.

پلیس برای جلوگیری از هرگونه اعتراضات گسترده‌تر عمومی در حالت آماده‌باش به سر می‌برند. مقامات امنیت ملی چین روز شنبه به افراد هشدار دادند که از این فاجعه برای مختل کردن نظم شهر استفاده نکنند.

او گفت: «ما به طور جدی به اخلالگران ضدچینی که قصد 'اخلال در هنگ‌کنگ از طریق فاجعه' را دارند، هشدار می‌دهیم. مهم نیست از چه روش‌هایی استفاده کنید، قطعاً تحت قانون امنیت هنگ‌کنگ و قانون حفاظت از امنیت ملی پاسخگو خواهید بود و به شدت مجازات خواهید شد.»

هشدار‌های آتش‌سوزی به درستی کار نمی‌کردند

مقامات ۱۱ نفر را در ارتباط با مرگبارترین آتش‌سوزی این شهر در نزدیک به ۸۰ سال گذشته بازداشت کرده‌اند، زیرا آنها در حال تحقیق در مورد فساد احتمالی و استفاده از مواد ناایمن در طول بازسازی‌های مجتمع وانگ فوک کورت هستند.

عملیات نجات در این محل روز جمعه به پایان رسید، اگرچه پلیس می‌گوید ممکن است در هفته‌های آینده در حین جست‌و‌جو در ساختمان‌های سوخته و خطرناک، اجساد بیشتری پیدا کنند.

مقامات پلیس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفتند که صد‌ها مأمور مستقر برای جستجوی بقایای اجساد، جسد بیشتری پیدا نکردند، اما سه گربه و یک لاک‌پشت را نجات دادند.

آتش‌سوزی بعدازظهر روز چهارشنبه آغاز شد و به سرعت هفت بلوک از هشت بلوک ۳۲ طبقه در این مجتمع را که در داربست‌های بامبو و تور سبز پیچیده شده و با عایق فوم برای بازسازی‌ها پوشانده شده بود، درگیر کرد.

کمک‌های مالی از سوی شرکت‌های بزرگ و کوچک و همچنین سایر گروه‌ها برای کمک به قربانیان سرازیر شده است.

مقامات اعلام کرده‌اند که هشدار‌های آتش‌سوزی در مجتمع وانگ فوک کورت، که خانه بیش از ۴۶۰۰ نفر است، به درستی کار نمی‌کرده است.

این آتش‌سوزی مرگبارترین حادثه در هنگ‌کنگ از سال ۱۹۴۸ محسوب می‌شود، زمانی که ۱۷۶ نفر در آتش‌سوزی یک انبار جان باختند.

اداره کار این شهر گفت که مقامات سال گذشته به ساکنان وانگ فوک کورت گفته بودند که با «امنیت نسبتاً پایین در برابر آتش‌سوزی» مواجه هستند، پس از آنکه آنان در مورد خطرات آتش‌سوزی ناشی از بازسازی شکایت کرده بودند.

یک سخنگوی این اداره گفت که ساکنان در سپتامبر ۲۰۲۴ نگرانی‌هایی را مطرح کردند، از جمله در مورد قابلیت اشتعال احتمالی تور محافظ سبزرنگی که پیمانکاران برای پوشاندن داربست‌های بامبو استفاده می‌کردند.

منبع: رویترز