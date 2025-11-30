باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آغاز طرح سرشماری حیات وحش در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد + فیلم

طرح سرشماری حیات وحش در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح سرشماری حیات وحش در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع اجرا و گونه های جانوری این مناطق پایش می شود.

 

مطالب مرتبط
آغاز طرح سرشماری حیات وحش در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد + فیلم
young journalists club

تصاویر هوایی از تالاب شگفت انگیز میقان

آغاز طرح سرشماری حیات وحش در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد + فیلم
young journalists club

نذری برای طبیعت + فیلم

آغاز طرح سرشماری حیات وحش در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد + فیلم
young journalists club

با مرد همیشه بیدار رودبارک آشنا شوید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
افتتاح دفتر زهران ممدانی، شهردار نیویورک با مداحی + فیلم
۱۰۶۳

افتتاح دفتر زهران ممدانی، شهردار نیویورک با مداحی + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
تاثیر خوردن میوه در ناشتا + فیلم
۶۹۷

تاثیر خوردن میوه در ناشتا + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
اهمیتی که جزایر سه گانه برای ما دارد + فیلم
۵۹۱

اهمیتی که جزایر سه گانه برای ما دارد + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
گوزن‌های زرد ایلام در قلب کوه‌های زاگرس + فیلم
۵۵۰

گوزن‌های زرد ایلام در قلب کوه‌های زاگرس + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
خوراکی مفید برای مقابله با آلودگی هوا + فیلم
۵۰۸

خوراکی مفید برای مقابله با آلودگی هوا + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.