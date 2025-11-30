باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آغاز اجرای طرح‌های حمایتی مادران و کودکان دچار سوءتغذیه با اعتبار جدید وزارت رفاه + فیلم

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه اجرای دو طرح حمایتی شامل «طرح حمایت از مادران» و «اقلام طرح یسنا» در چارچوب ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا قیومی مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه اعلام کرد با پیگیری‌های مکرر موفق به تأمین اعتبار لازم برای اجرای دو طرح حمایتی شامل «طرح حمایت از مادران» و «اقلام طرح یسنا» در چارچوب ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شده ایم.

بر اساس این برنامه، قرار است حمایت از کودکان ۵ تا ۵۹ ماهه‌ای که دچار سوءتغذیه هستند نیز از هفته جاری آغاز شود. اعتبار مربوط به این طرح‌ها در قالب کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرستان خانوار شارژ می‌شود تا بتوانند از میان ۱۶ قلم کالای اساسی تعیین‌شده خرید کنند.

به گفته وی هدف از اجرای این طرح‌ها، کمک به بهبود تغذیه مادران در دوران بارداری و شیردهی و رفع سوءتغذیه در کودکان است تا شرایط سلامتی کامل برای آنان فراهم شود.

 

 
مطالب مرتبط

واگذاری 6 واحد مسکونی شهری و روستایی به خانواده های معلول قلعه گنجی

آغاز اجرای طرح‌های حمایتی مادران و کودکان دچار سوءتغذیه با اعتبار جدید وزارت رفاه + فیلم
young journalists club

پروانه کار اتباع خارجی تمدید شد

آغاز اجرای طرح‌های حمایتی مادران و کودکان دچار سوءتغذیه با اعتبار جدید وزارت رفاه + فیلم
young journalists club

جزئیات تسهیلات کرونایی جدید اعلام شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
افتتاح دفتر زهران ممدانی، شهردار نیویورک با مداحی + فیلم
۱۰۶۳

افتتاح دفتر زهران ممدانی، شهردار نیویورک با مداحی + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
تاثیر خوردن میوه در ناشتا + فیلم
۶۹۷

تاثیر خوردن میوه در ناشتا + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
اهمیتی که جزایر سه گانه برای ما دارد + فیلم
۵۹۱

اهمیتی که جزایر سه گانه برای ما دارد + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
گوزن‌های زرد ایلام در قلب کوه‌های زاگرس + فیلم
۵۵۰

گوزن‌های زرد ایلام در قلب کوه‌های زاگرس + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
خوراکی مفید برای مقابله با آلودگی هوا + فیلم
۵۰۸

خوراکی مفید برای مقابله با آلودگی هوا + فیلم

۰۹ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
ماست سطلی را ۷۰ هزار تومن میخریدم الان شده ۹۰ هزار تومن چرا باید یدفعه ای ۲۰ هزار تومن گرون بشه شیر کیلویی ۱۵ هزار تومن آیا درآمد مردم هم اینطور میره بالا آقای پزشکیان همه مردم ایران سو تغذیه دارن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
دولت بی عرضه پزشکیان مردم را دچار سوء تغذیه کرده ؟؟؟!!!

به قول پزشکیان مردمی که روی گنج خوابیده اند باید سوء تغذیه داشته باشند
۰
۱
پاسخ دادن