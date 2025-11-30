باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا قیومی مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه اعلام کرد با پیگیری‌های مکرر موفق به تأمین اعتبار لازم برای اجرای دو طرح حمایتی شامل «طرح حمایت از مادران» و «اقلام طرح یسنا» در چارچوب ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شده ایم.

بر اساس این برنامه، قرار است حمایت از کودکان ۵ تا ۵۹ ماهه‌ای که دچار سوءتغذیه هستند نیز از هفته جاری آغاز شود. اعتبار مربوط به این طرح‌ها در قالب کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرستان خانوار شارژ می‌شود تا بتوانند از میان ۱۶ قلم کالای اساسی تعیین‌شده خرید کنند.

به گفته وی هدف از اجرای این طرح‌ها، کمک به بهبود تغذیه مادران در دوران بارداری و شیردهی و رفع سوءتغذیه در کودکان است تا شرایط سلامتی کامل برای آنان فراهم شود.