باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- شهریار نقیزاده، مدیرکل بازرگانی راهآهن، با اشاره به اهمیت محور شمال–جنوب در توسعه حملونقل منطقهای اعلام کرد: خطآهن آستارا–رشت در یکی از مهمترین مسیرهای کریدور شمال به جنوب واقع شده است. همانطور که مستحضرید، این کریدور دارای دو شاخه شرقی و غربی است؛ شاخه غربی از ایستگاه آستارای ایران تا ایستگاه رشت بهصورت حمل ترکیبی و به طول ۱۶۴ کیلومتر طراحی شده است.
وی درباره آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه افزود: خوشبختانه تاکنون ۸۵ کیلومتر از مسیر ۱۶۴ کیلومتری تملک شده و ۳۵ کیلومتر نیز در اختیار پیمانکار قرار گرفته است. بر اساس برنامهریزیها، عملیات اجرایی این پروژه بسیار مهم از ابتدای سال میلادی جدید آغاز خواهد شد.
نقیزاده همچنین به وضعیت شاخه شرقی کریدور اشاره کرد و گفت: شاخه شرقی کریدور شمال–جنوب هماکنون فعال و کاملاً ریلی است. خبر خوب این حوزه آن است که پنجاهمین قطار کانتینری روسیه به ایران در حال ورود است.
او بیان کرد: همچنین هفته گذشته نخستین قطار مستقیم مسکو–تهران وارد کشور شد و مسیر ۷۰۰۰ کیلومتری مسکو تا بندر خشک تهران را در کمتر از ۱۰ روز طی کرد؛ مسیری که از نظر زمان سیر و نیز هزینه، که یکسوم حملونقل دریایی است، در نوع خود بینظیر محسوب میشود.