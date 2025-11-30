شهردار منطقه ۱۸ پایتخت از تملک و آزادسازی املاک معارض واقع در مسیر منتهی به بقعه مبارکه امامزاده زید (ع) و رفع معضل دیرینه ترافیک در اطراف این مکان مذهبی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۸، رضا محمدی با بیان این نکته که از دیر باز وجود تعدادی از املاک معارض درمعابر منتهی به این مکان مذهبی بویژه در ایام پایانی هفته و مناسبات تاریخی سال، موجب بروز ترافیک و همچنین اختلال در امر رفت وآمد تردد وسائط نقلیه عبوری از خیابان مهر شده بود، اظهار داشت: طی برنامه ریزی صورت گرفته از سوی عوامل اجرائی در شهرداری ناحیه ۲ منطقه، متراژ واقع در مسیر این معبر تملک و آزاد سازی گردید. 

وی ادامه داد: این عملیات در چندین بازه زمانی با بسیج همگانی در ناحیه مربوطه، معاونت خدمات شهری و محیط زیست و یگان حفاظت منطقه پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به متراژ بیش از ۵۰۰ متر مربع به انجام رسید. 

به گفته این مقام مسئول، با اجرای این عملیات، معضل دیرینه ترافیک و همچنین اختلال در امر رفت وآمد تردد وسائط نقلیه عبوری از خیابان مهر به سمت بقعه مبارکه امامزاده زید(ع) بطور کامل برطرف شده است.

برچسب ها: شهرداری‌ ، املاک معارض
خبرهای مرتبط
اجرای فاز دوم بزرگراه شهید شوشتری همچنان در گروی توافق با سازمان محیط زیست
اختصاص کمک ۵ همتی شورای شهر برای انتقال آب طالقان و لار به تهران
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
پیشرفت ۵۷ درصدی پروژه زیرگذر میدان سپاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
آغاز طرح ویژه پلیس راهور تهران برای برخورد قاطع با تخلفات ساکن
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
مثلث جرم و نکاتی که درباره پیشگیری از وقوع جرایم باید بدانید
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
سه محور اصلی شهرداری برای کاهش آلودگی هوای تهران
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
آخرین اخبار
هفت ماه بدهی تأمین اجتماعی به بیمه تکمیلی
آغاز ثبت ایده‌های شهروندان برای چهارمین دوره «من شهردارم» از دهم آذرماه
بهره‌برداری از ۵ بازار میوه و تره‌بار محله‌ای تا انتهای آذرماه
رفع معضل دیرینه ترافیکی در اصلی ترین شاهراه ارتباطی به بقعه امامزاده زید(ع)
تشکری هاشمی: مردم در روز‌های آلوده به سایت کنترل کیفیت هوا مراجعه می‌کنند نه روز‌های عادی
آغاز مرحله نخست جذب پاکبانان ایرانی/ شرط فعالیت اتباع به عنوان پاکبان
ثبت‌نام متقاضیان عمره مفرده برای اعزام‌های رجب و شعبان آغاز شد
راه حل شما برای مقابله با کم آبی چیست؟ + فیلم
آماری از وسایل نقلیه‌ای که معاینه فنی آنها باطل شده است + فیلم
میدری: مسیر توسعه تعاونی‌ها از رفع موانع می‌گذرد
انتقاد علوی از اجرا نشدن سختی کار آتش‌نشانان در تهران
مصدومان تصادف جرحی در کش‌وقوس دادگاه‌ها؛ اجرای ناقص بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم!
سروری: به زودی موعد تحویل واگن‌های مترو فرا می‌رسد
سه محور اصلی شهرداری برای کاهش آلودگی هوای تهران
مثلث جرم و نکاتی که درباره پیشگیری از وقوع جرایم باید بدانید
چمران:شهرداری بدون مجوز شورای شهر می‌تواند نمایشگاه بین المللی را بخرد
آغاز طرح ویژه پلیس راهور تهران برای برخورد قاطع با تخلفات ساکن
رئیس جمهور در بحث رفع آلودگی هوا ورود کند
افزایش ۷ درصدی ترافیک آبان نسبت به مهر ماه
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
راهکار‌هایی برای مصرف بهینه آب در شرایط خشکسالی + فیلم
نحوه پناه‌گیری و خروج اضطراری هنگام زلزله ویژه دانش آموزان + فیلم
آتش‌سوزی مجتمع مسکونی ۵۴ واحدی در شهرک راه‌آهن تهران
نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری دستگاه قضایی استان تهران در روز‌های ۹ و ۱۰ آذر