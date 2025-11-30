شهردار منطقه ۱۸ پایتخت از تملک و آزادسازی املاک معارض واقع در مسیر منتهی به بقعه مبارکه امامزاده زید (ع) و رفع معضل دیرینه ترافیک در اطراف این مکان مذهبی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۸، رضا محمدی با بیان این نکته که از دیر باز وجود تعدادی از املاک معارض درمعابر منتهی به این مکان مذهبی بویژه در ایام پایانی هفته و مناسبات تاریخی سال، موجب بروز ترافیک و همچنین اختلال در امر رفت وآمد تردد وسائط نقلیه عبوری از خیابان مهر شده بود، اظهار داشت: طی برنامه ریزی صورت گرفته از سوی عوامل اجرائی در شهرداری ناحیه ۲ منطقه، متراژ واقع در مسیر این معبر تملک و آزاد سازی گردید.

وی ادامه داد: این عملیات در چندین بازه زمانی با بسیج همگانی در ناحیه مربوطه، معاونت خدمات شهری و محیط زیست و یگان حفاظت منطقه پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به متراژ بیش از ۵۰۰ متر مربع به انجام رسید.

به گفته این مقام مسئول، با اجرای این عملیات، معضل دیرینه ترافیک و همچنین اختلال در امر رفت وآمد تردد وسائط نقلیه عبوری از خیابان مهر به سمت بقعه مبارکه امامزاده زید(ع) بطور کامل برطرف شده است.