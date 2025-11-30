معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز ضمن برشمردن اقدامات انجام شده در سطح شهر برای هنگام بارندگی، از آمادگی این کلان‌شهر برای بارش‌های باران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله خوشبخت با اشاره به پروژه‌های در حال اجرا اظهار کرد: برای آمادگی در فصل بارندگی، علاوه بر نوسازی ماشین‌آلات، دو دستگاه بالابر ۱۸ و ۲۵ متری و دو دستگاه واترجت به ناوگان افزوده شده و مطالعات مدیریت بحران، طراحی پایگاه اسکان اضطراری شرق شیراز و امکان‌سنجی سامانه هشدار سریع زلزله در حال انجام است.

وی، هوشمندسازی پمپ‌های دفع آب‌های سطحی شیراز را اقدامی مهم دانست و تصریح کرد: در بارندگی‌های پیش‌رو، تمامی پمپ‌ها به‌صورت هوشمند کنترل و مدیریت خواهند شد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز همچنین از راه‌اندازی شبکه بی‌سیم دیجیتال در این معاونت خبر داد و گفت: شیراز پس از تهران دومین شهری است که از این سیستم بهره‌مند شده و این شبکه نقش مهمی در مدیریت بحران و هدایت نیرو‌ها در جنگ دوازده‌روزه ایفا کرد.

خوشبخت، درباره اقدامات مهندسی آب نیز گفت: پروژه تصفیه‌خانه محلی قصردشت وارد فاز اجرایی شده و افتتاح آن برای بهمن‌ماه پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر آن، اخذ مجوز‌های تصفیه‌خانه دوم پارک مادر انجام شده و طراحی آن در دستور کار است. چهار تصفیه‌خانه دیگر نیز در مرحله بررسی قرار دارد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز از آغاز مطالعات بازنگری آبرسانی باغات قصردشت، طرح جامع آب و بررسی اثرات استفاده از پساب تصفیه‌شده بر فضای سبز خبر داد و افزود: این مطالعات می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت پایدار منابع آب شهری باشد.

وی در بخش عمرانی، خوشبخت به نوسازی ساختمان‌های اداری معاونت، فنس‌گذاری مرکز بی‌سیم و تکمیل و احداث موکب احمد بن موسی (ع) اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌ها، تلاش می‌کنیم تا پایان سال عملکردی بالای ۹۰ درصد محقق شود و برای این منظور متمم بودجه نیز پیشنهاد خواهد شد.

خوشبخت همچنین به بررسی ردیف‌های بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پرداخت و افزود: بودجه این معاونت در سال ۱۴۰۳ با جذب ۹۲ درصد تحقق یافت.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز افزود: بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ برابر ۲۸۲ میلیارد تومان است که تاکنون ۶۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان عملکرد قطعی داشته و با احتساب اسناد بین‌راهی به‌زودی به ۵۸ درصد خواهد رسید.

وی همچنین تأکید کرد: تمام همکاران معاونت و سازمان‌های تابعه با وجود مشکلات موجود، تمامی ردیف‌های ابلاغی را با جدیت دنبال می‌کنند تا پروژه‌ها بدون توقف ادامه یابد.

