کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می‌شود که محصولات برداشت شده به انبار‌های مسقف انتقال دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناسی هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می شود که نسبت به انتقال محصولات برداشت شده به انبار یا مکان های مسقف اقدام کنند. همچنین کنترل و تنظیم دما در واحدها و سالن های پرورشی و تنظیم سوخت کافی در دستور کار قرار بگیرد.

وی با تاکید بر لایروبی و اصلاح و پاکسازی آبراهه ها و کانال های انتقال آب به مزارع و باغات افزود: با توجه به رخداد بارندگی تنظیم و مدیریت آبیاری باغات و مزارع در دستور کار قرار بگیرد و همواره  از محلول پاشی و سم پاشی باغات و مزارع در زمان بارندگی خودداری شود.

غلامی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی ضمن خودداری تردد عشایر و چرای دام  در حاشیه رودخانه و مسیل ها به دامداران توصیه می شود که نسبت به استفاده از جیره غذایی پرانرژی برای دام و طیور و دام های تازه متولد شده در مقابل سرما اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: زنبورداران عایق بندی، مدیریت و تغذیه و انتقال کندوهای زنبورعسل به مناطق غیرآبگیر و همچنین کنترل استحکام و تنظیم دریچه های زنبور عسل خلاف جهت وزش باد را در دستور‌ کار قرار دهند. 

 

