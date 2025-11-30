فرمانده انتظامی نی ریز از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۱۰ تن مکمل غذایی دام و طیور بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عظیم اله کرمی فرمانده انتظامی نی ریز اظهار کرد: ماموران انتظامی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی هنگام کنترل محور مواصلاتی نی ریز به سیرجان به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او با اشاره به اینکه در بازرسی از آن کامیون ۱۰ تن مکمل غذایی دام و طیور بدون مجوز کشف شد، تصریح کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان ارزش کالای مکشوفه ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز بیان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

نی ریز در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.