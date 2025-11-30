باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بر اساس گزارش شرکت Counterpoint Research انتظار میرود اپل در سال جاری حدود ۲۴۳ میلیون گوشی عرضه کند، در حالی که سامسونگ ۲۳۵ میلیون گوشی عرضه خواهد کرد.
این رقم برابر با حدود ۱۹.۴ درصد از بازار جهانی گوشیهای هوشمند است، در مقابل ۱۸.۷ درصد برای سامسونگ؛ موضوعی که اپل را برای نخستین بار از سال ۲۰۱۱ در صدر شرکتهای جهانی و آسیایی قرار میدهد.
کارشناسان اشاره میکنند که این شرکت ممکن است موقعیت پیشتاز خود را تا سال ۲۰۲۹ و شاید حتی پس از آن حفظ کند. موفقیت گوشی «آیفون ۱۷» که در سپتامبر عرضه شد، این عملکرد را همراه با فروش «فراوان» در فصل تعطیلات تقویت کرده است.
به گفته لیانگ وانگ، تحلیلگر Counterpoint Researc تقاضا در بازارهای نوظهور مانند هند، خاورمیانه و جنوب شرق آسیا نیز قوی است.
اپل همچنین در حال گسترش حضور خود از طریق شرکای کانالهای توزیع و نیز ایجاد فروشگاههای مستقیم است. کاهش ارزش دلار آمریکا نیز باعث افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان خارجی برای خرید گوشیهای جدید شده است.
در ایالات متحده، فروش سری «آیفون ۱۷» طی چهار هفته نخست پس از عرضه، ۱۲ درصد بیشتر از سری «آیفون ۱۶» بود؛ در حالی که فروش در چین ۱۸ درصد و در ژاپن ۷ درصد افزایش یافت.
تحلیلگر وانگ اشاره کرد که بخشی از کاربران آیفون که هر سال مدل جدید را خریداری نمیکنند، امسال مدل تازه را انتخاب کردهاند که همین امر باعث افزایش پیشبینی رشد عرضه شده است.
اپل همچنین از تعرفههای گمرکی پایینتر از حد انتظار و یک آتشبس موقت در جنگ تجاری آمریکا و چین بهره برده است؛ موضوعی که از تأثیر تعرفهها بر آیفونهای تولیدشده در چین کاسته است.
انتظار میرود عرضه آیفون در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰ درصد رشد کند، در حالی که برای سامسونگ رشد ۵ درصدی پیشبینی شده است.
چهار شرکت بزرگ چینی شیائومی، ویوو، ترانشن و اوپو احتمالا با چالشهایی ناشی از ضعف بازار داخلی، اختلالات زنجیره تأمین و افزایش رقابت روبهرو خواهند شد. با وجود حرکت این شرکتها به سمت گوشیهای ممتاز و تاشو، همچنان عدم قطعیت در زنجیره تأمین مانع گسترش آنهاست.
انتظار میرود عرضه جهانی گوشیهای هوشمند در سال ۲۰۲۵ بهطور سالانه ۳.۳ درصد رشد کند؛ رشدی که عمدتاً تحت تأثیر عملکرد قوی اپل خواهد بود. همچنین این شرکت با عرضه محصولات جدید آیفون، از جمله «آیفون ۱۷ e» (جانشین «آیفون ۱۶ e») در نیمه نخست ۲۰۲۶، و نخستین گوشی تاشو کتابیشکل خود تا پایان سال آینده، تسلط خود را ادامه خواهد داد.
تیم Counterpoint Research پیشبینی میکند که طراحی آیفون در سال ۲۰۲۷ به مناسبت بیستمین سالگرد عرضه این دستگاه دستخوش تغییرات گسترده شود، از جمله صفحهنمایش شیشهای خمیده، همراه با بهبودهای پلتفرم هوش مصنوعی Apple Intelligence که کاربران را برای ارتقای دستگاههای خود ترغیب خواهد کرد.
منبع: دیلیمیل