باشگاه خبرنگاران جوان _ در پی مصرف مشروبات الکلی دستساز در یکی از مناطق همجوار شهرستان ایرانشهر، ۵ نفر طی ۴۸ ساعت گذشته جان خود را از دست دادند و ۴ نفر دیگر دچار مسمومیت شدند. این حادثه تلخ، موجی از نگرانی در جنوب سیستان و بلوچستان ایجاد کرده است.
رئیس بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) ایرانشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اعلام کرد: شماری از شهروندان پس از مصرف مشروبات تقلبی به این مرکز درمانی مراجعه کردهاند. متأسفانه ۵ نفر از این افراد به دلیل آسیب شدید به اندامهای حیاتی جان باختهاند.
بختیاری افزود: چهار نفر دیگر نیز با علائم مسمومیت ناشی از مصرف الکل دستساز تحت درمان قرار گرفتند که از این میان، سه نفر با حال عمومی مساعد ترخیص شده و یک نفر همچنان تحت مراقبتهای ویژه قرار دارد.
وی با اشاره به خطرات مرگبار مشروبات الکلی دستساز هشدار داد: وجود متانول در این ترکیبات تقلبی میتواند در مدت بسیار کوتاه باعث نارسایی کلیوی، نابینایی دائمی و حتی مرگ شود، ازاینرو مصرف این مواد تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است.
سرهنگ مرتضی نوریپناه رئیس پلیس ایرانشهر نیز با تأیید این حادثه گفت: پس از مسمومیت ۹ نفر و فوت ۵ تن از آنان، تیم ویژهای برای بررسی ابعاد موضوع تشکیل شد.
وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات تخصصی پلیسی، سه نفر از توزیعکنندگان مشروبات الکلی مسموم را شناسایی و بازداشت کردهاند و تحقیقات برای کشف جزئیات بیشتر همچنان ادامه دارد.
منبع تسنیم