کاراته کای کرمانشاهی تیم ملی کشورمان در مبارزه پایانی برابر حریف چینی خود صاحب برتری شد و به مدال طلا دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماینده وزن ۶۱- کیلوگرم کاراته بانوان ایران در مسابقات جهانی در مبارزه فینال برابر «لی کونگ» از چین قرار گرفت و در پایان با نتیجه ۴ بر یک به برتری دست یافت با کسب مدال طلا تاریخ سازی کرد و روی سکوی قهرمان جهان ایستاد.

این نخستین طلای بانوان ایران در تاریخ برگزاری مسابقات قهرمانی کاراته قهرمانی جهان بود.

کاراته کای کرمانشاهی تیم ملی کشورمان کار خود را در مرحله گروهی با پیروزی برابر «یومبی نِلی» از کامرون آغاز کرد و با برتری در پیکار با «سوینچ اوتوبایوآ» از ازبکستان و تساوی برابر «بتا گیرویسیا» از لتونی راهی مرحله بعد شد و در ادامه با پیروزی مقابل «باربارا هیوآیکیومن» از شیلی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. وی در ادامه مبارزات خوب خود «آزاراوا» از بلاروس را ۵ بر صفر از پیش رو برداشت و با پیروزی ۴ بر یک در پیکار با «وفا محجوب» از توس در مرحلهه نیمه نهایی به فینال صعود کرد.

بانوان کاراته ایران پیش از این دوره از مسابقات، یک نقره و سه برنز از مسابقات جهانی کسب کرده بودند. یک نقره و یک برنز سهم حمیده عباسعلی بود. یک برنز را سارا بهمنیار (به غیر از برنزی که امروز به دست آورد) و برنز دیگر را کاتای تیمی (مهسا افسانه، الناز تقی پور و نجمه قاضی زاده) از آن خود کرده بودند.

تیم ملی کاراته با ۱۰ کاراته در این دوره از مسابقات حضور پیدا کرد که فاطمه صادقی، مبینا حیدری، فاطمه سعادتی علی مسکین، امیررضا برزوئی، مهدی خدابخشی و مرتضی نعمتی از دست‌یابی به مدال بازماندند.

سارا بهمن یار به نشان برنز دست یافت و صالح اباذری هم با صعود به دیدار پایانی عصر امروز برای کسب مدال طلا پیکار می‌کنند.

برچسب ها: کاراته بانوان ، کاراته کاران
خبرهای مرتبط
کاراته قهرمانی جهان؛ بهمنیار به مدال برنز رسید
بررسی رشته‌های ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
درخشش کاراته زنان در ریاض و حسرت تیم مردان برای مدال طلا
بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض؛
فاطمه صادقی در کاتا انفرادی به فینال رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساپینتو فرار رو به جلو می کند/ کفه ترازو در دربی به نفع پرسپولیس سنگین است
فیفا درباره تحریم ایران چه می‌گوید؟/ جام جهانی ۲۰۲۶ با جنجال آغاز شد
ترکیب احتمالی استقلال مقابل فولاد؛ تغییرات ساپینتو برای بازگشت به صدر
نمایشگاه آثار و خاطرات «پسر ایران، آقا تختی» افتتاح شد
ستایش سرمربی النصر از مهدی قایدی
دربی پیشکسوتان پایتخت برگزار شد
استقلالی‌ها به دنبال بازپس گیری صدر از پرسپولیس قبل از دربی
کاراته قهرمانی جهان؛ بهمنیار به مدال برنز رسید
فدراسیون کشتی غایب بزرگ در نمایشگاه جهان پهلوان تختی!
مسی و تیمش قهرمانی کنفرانس شرق شدند/ اینترمیامی آماده حضور در فینال بزرگ+ فیلم
آخرین اخبار
آتوسای کاراته ایران تاریخ ساز شد، جلوس گلشاد نژاد روی سکوی قهرمانی جهان
پایان همکاری پرسپولیس با مربی آلمانی
استقلال با شکست فولاد به استقبال دربی رفت/ صدر جدول آبی شد
از سومی دختران در مسابقات کافا تا پایان کار تیم ملی فوتسال در جام جهانی + فیلم
از دیدار امروز تیم فوتبال هند و ایران تا درخشش بنزما در جام حذفی عربستان + فیلم
اعلام برنامه مسابقات هفته‌های چهاردهم تا هفدهم لیگ برتر
فدراسیون کشتی غایب بزرگ در نمایشگاه جهان پهلوان تختی!
دبیر: کشتی تهران می‌تواند کشتی ایران را بالا بیاورد
دربی پیشکسوتان پایتخت برگزار شد
فیفا درباره تحریم ایران چه می‌گوید؟/ جام جهانی ۲۰۲۶ با جنجال آغاز شد
کاراته قهرمانی جهان؛ بهمنیار به مدال برنز رسید
ایران در مسابقات شمشیربازی فرانسه شرکت نمی‌کند
شروع دوباره لیگ برتر هندبال پس از ۴۰ روز وقفه؛ هیجان در پنج شهر اوج می‌گیرد
نمایشگاه آثار و خاطرات «پسر ایران، آقا تختی» افتتاح شد
فینال پلی‌آف MLS، یازدهمین رویارویی مولر و مسی
ترکیب احتمالی استقلال مقابل فولاد؛ تغییرات ساپینتو برای بازگشت به صدر
مسی و تیمش قهرمانی کنفرانس شرق شدند/ اینترمیامی آماده حضور در فینال بزرگ+ فیلم
ستایش سرمربی النصر از مهدی قایدی
پیروزی اقتصادی میلان در شب جنجالی سن سیرو/ کامبک یک نیمه‌ای یوونتوس با الماس ترک+ فیلم
ساپینتو فرار رو به جلو می کند/ کفه ترازو در دربی به نفع پرسپولیس سنگین است
استقلالی‌ها به دنبال بازپس گیری صدر از پرسپولیس قبل از دربی
در همان نیمه اول باید کار را تمام می‌کردیم / فجر سپاسی ضعیف‌ترین تیم مقابل آلومینیوم بود
پیروز قربانی: نباید انتقام بازی ملوان را از ما بگیرید/ آمدن VAR باعث شد فوتبال شکل کثیفی پیدا کند
از پایان معمای میزبان دربی تا تمجید‌ها از طارمی + فیلم
اسکوچیچ احضار شد 
واکنش شمس‌آذر درخصوص حمله به خودروی داور دیدار مقابل پرسپولیس
برتری بایرن در دقایق تلف شده؛ مونیخی‌ها جام را می‌خواهند
اسکوچیچ‌: داوران نباید تفاوتی میان تیم‌ها قائل شوند/ میزان مصدومیت صادق محرمی مشخص نیست