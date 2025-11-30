اوکراین و آمریکا مذاکرات صلح را از ساعتی پیش آغاز کردند تا طرح اصلاح‌شده برای پایان دادن به جنگ را نهایی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نمایندگان اوکراینی امروز (یکشنبه) در ایالت فلوریدا با هیئت آمریکایی دیدار کردند تا مذاکرات درباره طرح صلح و پایان دادن به جنگ اوکراین را ادامه دهند.

در حال حاضر، یک هیئت اوکراینی به رهبری رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، در حال دیدار با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ است.

این دیدار که از ساعتی قبل آغاز شده، در باشگاه خصوصی ویتکاف در شمال میامی برگزار شده است.

عمروف در شبکه اجتماعی ایکس، پیرامون این گفت‌و‌گو‌ها نوشت: «من همچنان با رئیس جمهور اوکراین در تماس مداوم هستم. ما در تلاش برای تأمین صلح واقعی برای اوکراین و تضمین‌های امنیتی قابل اعتماد و بلندمدت هستیم». 

این مذاکرات بر اساس گفت‌و‌گو‌های هفته گذشته در ژنو انجام خواهد شد. در این مذاکرات طرح اولیه ۲۸ ماده‌ای برای صلح که مورد حمایت دونالد ترامپ بود، به ۱۹ ماده کاهش پیدا کرد و تا اندازه‌ای اصلاح شد. 
روبیو پیش از دیدار امروز، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت که هدف نهایی، دستیابی به یک توافق صلح است «که اوکراین را مستقل و دارای حاکمیت و فرصتی برای رفاه واقعی باقی بگذارد.»

در همین حال، عمروف که روبروی روبیو نشسته بود، از ترامپ به خاطر تلاش جهت پایان دادن به جنگ قدردانی کرد و افزود که «مشتاقانه منتظر جلسه موفق و سازنده امروز است.»

این مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که اوکراین با یکی از جنجالی‌ترین بحران‌های سیاسی اخیر دست و پنجه نرم می‌کند. روز گذشته «آندری یرماک» رئیس دفتر زلنسکی پس از یورش ماموران ضد فساد به منزل خود و بازرسی آن، استعفا کرد. یرماک معتمدترین مشاور زلنسکی بوده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بدون حضور او، دولت کی‌یف و گفت‌و‌گو‌های صلح دچار تغییرات اساسی خواهد شد. پیش‌تر انتظار می‌رفت یرماک ریاست هیئت مذاکره‌کننده اوکراین را بر عهده داشته باشد.

اوکراین و آمریکا توافقنامه صلح اصلاح‌شده‌ای را که در ژنو حاصل شد، به‌طور کامل فاش نکرده‌اند. گفته می‌شود این توافقنامه برخی از شرایط را سهل‌تر کرده، اما هنوز شکاف‌هایی بین دو طرف وجود دارد.

پیش از این، یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به آکسیوس گفت که کاخ سفید قصد دارد دو مسئله مهم و برجسته با اوکراین را حل کند: تضمین‌های ارضی و تضمین‌های امنیتی. بنا به گزارش‌ها، ویتکاف و کوشنر امیدوارند که مذاکرات با طرف اوکراینی را امروز نهایی کنند و با طرح صلحی که از آن حاصل می‌شود، روز سه‌شنبه به مسکو سفر کنند.

منبع: کی‌یف ایندیپندنت

