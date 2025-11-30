باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۷:۳۰ امروز یکشنبه آخرین بازی خود را در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا در ورزشگاه EKA آره‌نا مقابل هند برگزار کرد که با شکست دو بر یک شاگردان ارمغان احمدی همراه بود.

شاگردان ارمغان احمدی در نیمه اول این مسابقه با گل امیررضا ولی‌پور در دقیقه ۱۹ از حریف پیش افتادند و در شرایطی که تا پایان نیمه اول فرصت‌های خوبی برای افزایش گل‌های خود داشتند نتوانستند از آنها استفاده کنند تا اینکه در دقیقه ۱+۴۵ داور اردنی به نشانه پنالتی برای هند در سوت خود دمید که دالالمون گانگته، کاپیتان حریف این پنالتی را به گل تساوی تبدیل کرد تا نیمه اول با تساوی یک - یک تمام شود.

در نیمه دوم روی یک غفلت، باعث شد تا هندی‌ها گل دوم را در دقیقه ۵۲ توسط گونلیبا بزنند و بازی پیش بیفتند. پس از این گل حملات همه جنابه نوجوانان ایران ادامه داشت، اما کم دقتی در ضربات نهایی و دفاع چند لایه میزبان مانع از زدن گل تساوی شد تا شاگردان ارمغان احمدی شکست تلخی را تجربه کنند.

بردیا دری، ماهان افروزیان، پویا اسمی، محمد علی رهنما، محمد طا‌ها کاویانی، جعفر اسدی، پویا جعفری (۷۵_ محمد حسین حاجی علی اکبری)، امیر رضا ولی‌پور (۷۵_ محمد قاسمی)، ماهان بهشتی، عباس رفیع و امیرمحمد افراسیابی (۵۶_ امیرحسین طایفه (دقیقه ۸۸_ طا‌ها محمدی مهر)

منبع: مهر