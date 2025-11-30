سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری گفت: در حوزه امنیت سایبری با رصد لحظه‌ای حملات به زیرساخت‌های نهاد و شبکه دولت، زمان کشف حملات کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه در نشست رئیس‌جمهوری با مدیران و کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری با بیان اینکه نهاد ریاست‌جمهوری باید الگوی حکمرانی عالمانه، شفاف و پاسخگو در دولت باشد، تاکید کرد: بخش مهمی از اقدامات سال گذشته بر استقرار برنامه‌ریزی عملیاتی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، مدیریت مبتنی بر داده و صرفه‌جویی در مصرف انرژی متمرکز بود.

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با تشریح وضعیت آغاز به کار دولت چهاردهم، یادآور شد: در شروع کار، برنامه مدون استراتژیک و عملیاتی، تصویب‌شده و مستندی برای نهاد وجود نداشت و تصویر شفافی از منابع و هزینه‌ها در دسترس نبود. سال گذشته، ۱۵۱ برنامه و ۹۷۶ فعالیت برای ۱۴۰۴ به‌صورت عملیاتی تدوین و برای واحدها، موافقت‌نامه‌های عملکردی و بودجه‌ای تنظیم شد تا هزینه‌کرد و نتایج کار‌ها بر اساس شاخص‌های عینی و قابل سنجش ارزیابی شود.

قائم‌پناه گفت: جهت اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، برای نخستین‌بار هزینه تمام‌شده خدمات در واحد‌های مختلف نهاد ریاست‌جمهوری محاسبه و انحراف نسبت به استاندارد‌ها احصا شد که این یافته‌ها در آینده مبنای اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری قرار خواهد گرفت. 

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری بر چابک‌سازی نهاد ریاست‌جمهوری تاکید کرد و ادامه داد: بر اساس ضوابط موجود در بازنگری ساختار معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد ریاست‌جمهوری، نسبت پست‌های مدیریتی به کل پست‌ها کاهش یافته، شرح وظایف سازمانی واحد‌ها تدوین و به‌روز شده است.

وی با یادآوری کاهش تعداد پست‌های مدیریتی و کوچک‌سازی ساختار در بازنگری اخیر، افزود: در مواردی میزان کاهشی که اتفاق افتاده، حتی از تکلیف مقرر شده در برنامه هفتم پیشرفت که ۲۰ درصد برای کل دوره اجرای برنامه است، بیشتر است. 

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به چالش‌های نیروی انسانی در آغاز دولت در به‌کارگیری نیرو‌ها بدون رابطه استخدامی شفاف، قرارداد‌های نامرتبط و تجمع نیرو‌ها در بخش‌هایی بدون مأموریت واقعی، تصریح کرد: این وضعیت به‌تدریج ساماندهی شده و تصویر واقعی‌تر و منظم‌تری از سرمایه انسانی نهاد به دست آمده است. 

قائم‌پناه با اشاره به وظیفه نهاد ریاست‌جمهوری برای اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی و مدیریت انرژی، ادامه داد: در برخی ساختمان‌ها، مصرف برق روشنایی تا ۸۳ درصد کاهش یافته و تنها در ساختمان کوثر، مصرف برق در مهر ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد کمتر شده است. 

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه فناوری اطلاعات، از استقرار مدیریت مبتنی بر داده و ایجاد ده‌ها داشبورد مدیریتی در سطح نهاد خبر داد و گفت: مجموعه‌ای از داشبورد‌های مدیریتی برای پایش پروژه‌ها، هزینه‌ها، جلسات، تخلفات اداری و شاخص‌های کلان در حال استفاده است و نهاد ریاست‌جمهوری در استفاده از داده‌های به‌روز برای تصمیم‌گیری، به یک مرجع پیشرو تبدیل شده است.

وی یادآور شد: در حوزه امنیت سایبری با رصد لحظه‌ای حملات به زیرساخت‌های نهاد و شبکه دولت، زمان کشف حملات از چند ماه به بازه‌های بسیار کوتاه کاهش یافته و زیرساخت یکپارچه‌ای برای مدیریت تجهیزات و دسترسی‌ها ایجاد شده است.

قائم‌پناه با اشاره به تلاش برای اصلاح فرایند‌های گزینش و رسیدگی به تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، گفت: در حوزه گزینش، ضوابط و معیار‌ها به‌گونه‌ای بازنگری شده که ضمن حفظ موازین قانونی و ارزشی، ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای، صیانت از بیت‌المال و مسئولیت‌پذیری بیشتر مورد توجه باشد و صدهاهزار داوطلب از طولانی‌بودن و ابهام در فرایند‌ها رهایی یابند.

وی افزود: در حوزه هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد، انباشت پرونده‌ها برطرف شده، زمان رسیدگی کاهش یافته و سهم آرایی که در دیوان عدالت اداری نقض می‌شود، کاهش چشمگیری داشته که نشانه استحکام حقوقی بیشتر آرا و ارتقای سلامت اداری است.

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری ادامه داد: در حوزه حراست، شاخص‌های سلامت اداری و تعاملات سازمانی بهبود پیدا کرده، پرونده‌های تخلف اداری به‌طور چشمگیر کاهش یافته و پوشش تصویری و سامانه‌های کنترل تردد در ساختمان‌های نهاد توسعه یافته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با یادآوری این‌که در دولت گذشته بخشی از مصوبات سفر‌ها تحقق پیدا نمی‌کرد و هزینه‌ها به‌طور متوسط بسیار بالا بود، گفت: در دولت چهاردهم، مبنای انتخاب مقاصد سفر، عدالت و محرومیت استان‌هاست. تلاش شده سفر‌ها کم‌هزینه، کارآمد، بدون تشریفات زائد و مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های خود استان‌ها باشد؛ به‌گونه‌ای که هزینه سفر کردستان، حدود یک‌دهم هزینه آخرین سفر دولت پیشین است.

وی تاکید کرد: در ۱۴ سفر استانی اخیر، علاوه‌بر دیدار‌های عمومی، ده‌ها نشست تخصصی، جلسات برنامه‌ریزی و تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری برگزار شده و با رصد مستمر، میزان تحقق مصوبات عمرانی و تسهیلاتی این سفر‌ها نسبت به گذشته به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

قائم‌پناه در بخش پایانی گزارش خود از راه‌اندازی «رصدخانه پروژه‌های ملی ریاست‌جمهوری» و بر پیگیری مستمر طرح‌های ریلی همچون راه‌آهن چابهار–زاهدان، شلمچه–بصره و رشت–آستارا تاکید کرد.

تبادل نظر
