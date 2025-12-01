باشگاه خبرنگاران جوان - در این خبر قرار است نسخه‌ای پیش روی شما نهاده شود که یلدا نیز در برابر شکوه آن سر فرود می‌آورد. مرصع‌پلو تنها یک غذای مجلسی نیست؛ تجلی انفجارِ رنگ و طراوتی است که جانِ سفره را بیدار می‌کند. آن‌گاه که زعفران، خلال‌های رنگین و دانه‌های برنج با یکدیگر هم‌پیمان می‌شوند، معجزه‌ای پدید می‌آید که هر لقمه‌اش یادآور جشنی نهفته در ژرفای سنت ایرانی است.

مواد اولیه (برای ۴ نفر):

• برنج: ۳ پیمانه

• مرغ ریش‌ریش یا تکه‌ای: ۳۵۰–۴۰۰ گرم

• خلال پرتقال شیرین‌شده: نصف پیمانه

• خلال پسته: ۲–۳ قاشق غذاخوری

• خلال بادام: ۲–۳ قاشق غذاخوری

• زرشک: یک پیمانه

• پیاز متوسط: ۱ عدد

• زعفران دم‌کرده غلیظ: ۳–۴ قاشق غذاخوری

• کره یا روغن: ۴–۵ قاشق

• شکر (برای بالانس ترشی زرشک): یک قاشق

• نمک، زردچوبه، مقداری دارچین، مقداری فلفل

طرز تهیه

۱) آماده‌سازی برنج

برنج را بشویید، ۲۰–۳۰ دقیقه بگذارید داخل آب خیس شود.

این کار باعث می‌شود پلو هنگام دم کشیدن مثل سربازِ منظم بایستد.

۲) پخت مرغ شیک و حرفه‌ای

پیاز را خلالی تفت بدهید تا طلایی شود.

مرغ را اضافه کنید، کمی زردچوبه و فلفل بزنید تا رنگ بگیرد.

حالا یک لیوان آب بریزید، درب قابلمه را ببندید.

مرغ که پخته شد، یا ریش‌ریش کنید یا تکه‌هایش را نگه دارید.

۳) خلال‌ها؛ تیم رنگی پلو

خلال پرتقال را ۳ بار هر بار ۳ دقیقه بجوشانید تا تلخی آن برود؛ بعد تا ۳ مرحله بلافاصله داخل آب یخ قرار دهید .

سپس با کمی کره و یک قاشق غذاخوری زعفران دم کرده تفت بدهید.

خلال بادام و پسته را هم جداگانه ۳۰ ثانیه تفت بدهید.

۴) زرشک

زرشک را با کره، یک قاشق شکر و یه قطره زعفران دم کرده تفت بدهید.

همان لحظه‌ای که عطرش آزاد شود، کافی است ، یعنی حدود یک تا دو دقیقه.

۵) دم‌گذاری نهایی

برنج و مرغ را لایه‌لایه بچینید.

کمی زعفران روی لایه‌ها بریزید.

حالا اجازه دهید ۳۰–۴۰ دقیقه آرام دم بکشد.

چرا مرصع‌پلو رو در یلدا می‌پختند؟

مرصع‌پلو از کهن‌ترین خوراک‌هایی است که در شب یلدا منزلتی ویژه می‌یافت؛ زیرا در باور ایرانیان، رنگ‌ها حاملِ انرژی، برکت و روشنایی بودند. در بلندترین شب سال، خانواده‌ها خوراکی را بر سفره می‌نهادند که نماد نور، شادی، فراوانی و دولتِ زمستان باشد.

مرصع‌پلو با زعفرانِ زرین، خلال‌های سرخ و دانه‌هایی درخشان همچون جواهر، در سنت ایرانی به‌ عنوان پلوِ برکت شناخته می‌شد.

زعفران، نشانه‌ای از خورشید؛ زرشک، نمادی از سرزندگی و طرب؛ پسته و بادام، یادآور نیک‌روزی و وفور و سپیدی برنج، جلوه‌ای از پاکی و آغاز روشنایی بود.

از همین رو، مرصع‌پلو در یلدا صرفاً غذایی برای تناول نبود؛ بلکه دعایی رنگین و آیینی خاموش برای استقبال از روشناییِ زمستان به شمار می‌رفت.

