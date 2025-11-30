باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان در سالن غدیر استانداری گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، بارش‌های زمستان در گیلان مطلوب خواهد بود و در صورت طبیعی بودن بارندگی‌های بهار سال آینده، استان در فصل کشت و کار با مشکل کم‌آبی روبه‌رو نخواهد شد.

او با اشاره به ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای سال زراعی آینده، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت منابع آب استان گیلان تأکید کرد و افزود: همه دستگاه‌های متولی باید از ظرفیت‌های موجود برای مقابله با هرگونه تنش آبی احتمالی استفاده کنند.

احیای آب‌بندان‌ها محور مدیریت منابع آب گیلان است

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت احیای آب‌بندان‌ها در مدیریت منابع آب افزود: این استان دارای ۹ هزار هکتار آب‌بندان است که می‌توان از آنها در پاییز برای پرورش ماهی و پس از آن برای تأمین آب کشاورزی بهره گرفت.

حق شناس تصریح کرد: آب‌بندان‌ها بخش مهمی از ظرفیت آبی بخش کشاورزی استان هستند و استفاده از آنها باید به صورت اصولی و هدفمند دنبال شود.

وضعیت ذخایر آبی مناسب است

به گفته او، گیلان با پدیده فرونشست مواجه نیست و وضعیت ذخایر آبی مناسب ارزیابی می‌شود؛ اما این موضوع به معنای لزوم افزایش چاه‌های جدید نیست و باید از منابع موجود به درستی بهره‌برداری کرد.

استاندار گیلان همچنین بر ضرورت پیگیری سهم حق‌آبه استان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مربوط، به ویژه آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی، مکاتبات لازم در این زمینه را انجام دهند.

حق شناس با اشاره به همکاری مطلوب کشاورزان افزود: مطابق گزارش جهاد کشاورزی، شالیکاران این استان امسال ۸۵ درصد تقویم زراعی را رعایت کردند که این امر نقش مؤثری در مدیریت منابع آبی داشته است.

گیلان ۴۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد و ۳۱۷ هزار نفر از جمعیت استان در این بخش فعالیت می‌کنند. برنج، چای، زیتون، پیله ابریشم، بادام زمینی، فندق و مرکبات از مهمترین محصولات کشاورزی گیلان هستند و این استان یکی از تولیدکنندگان اصلی طیور در کشور نیز به‌شمار می‌آید.

این استان همچنین بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و باکیفیت برنج کشور است و رتبه نخست سطح زیرکشت و رتبه دوم تولید برنج را در کشور به خود اختصاص داده است.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان