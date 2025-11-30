باشگاه خبرنگاران جوان - برخی سلبریتی‌ها که در ایران از درآمد‌های بسیار بالا برخوردار بودند، در سال ۱۴‌۰۱ - با این تصور که براندازی نزدیک است - از کشور خارج شده و به گروه‌های اپوزیسیون ازجمله سلطنت‌طلبان پیوستند.

اما با گذشت مدتی کوتاه، با حقیقت روبه‌رو شده و دریافتند که خبری از براندازی نیست. به عبارتی دیگر، این افراد متوجه شدند که بیهوده قمار کرده و نه تنها چیزی عاید آنها نشده، بلکه موقعیت مطلوبی که در گذشته داشتند نیز، از دست داده‌اند.

یکی از این سلبریتی‌ها که چند بار به این واقعیت تلخ زندگی‌اش اذعان کرده، احسان کرمی، مجری سابق تلویزیون ایران است که به گفته خودِ او، در ایران از دستمزد‌های بالایی برخوردار بوده و پولی که از طریق اجرا برای همایش‌ها و برنامه‌های مختلف دریافت می‌کرده است که البته این پول‌ها را در خارج از کشور خرج می‌کرده است.

اما پس از این‌که کاربران شبکه‌های اجتماعی و یا برخی رسانه‌ها ازجمله خبرگزاری فارس، به اظهارات احسان کرمی درباره تلخ‌کامی و ناامیدی وی پرداختند، بلافاصله در حساب شخصی خود در اکس، واکنش نشان داد و وانمود کرده که حالش خوب است.

این اولین‌بار نیست که یک سلبریتی و یا چهره‌ای شناخته شده در فاصله‌ای بسیار کوتاه، حرفش را پس می‌گیرد و سریعاً نظرش را عوض می‌کند.

چندی پیش، شهرام شب‌پره، در گفت‌وگویی وضعیت لس‌آنجلس را توصیف کرده و گفته بود: «من علیه لس آنجلس خواندم، چون مردم نمی‌دانند لس آنجلس یک جای داغونی است. آمریکا یک جای داغونی است. بیمه‌هاش خیلی گرونه، خطرناکه. چیز‌های اصلی زندگیت بده. اولین چیز زندگیت خطره، پسرت می‌ره بیرون مدرسه یکی تیراندازی می‌کنه و می‌زند. این از امنیت آن (لس آنجلس). از نظر غذاش هر چی می‌خوری باد می‌کنی. این از بیمه‌اش که مریض می‌شی بدبخت می‌شی. یعنی در چیز‌های اساسی مشکل داریم».

اما شهرام شب‌پره پس از این اظهارات، با موجی از فحاشی‌ها، توهین‌ها و حملات سایبری‌های سلطنت‌طلب مواجه شد و تحت فشار جریان پهلوی، تغییر موضع داد و همچنین، برای در امان ماندن از این فشار‌ها از سوی سلطنت‌طلبان، در مصاحبه با شبکه اینترنشنال تأکید کرد که طرفدار پهلوی است.

اکنون به نظر می‌رسد که چنین پدیده‌ای درباره احسان کرمی نیز تکرار شده و کرمی درست بعداز ابراز نارضایتی از وضعیت‌اش در خارج از کشور، بلافاصله برخلاف اظهارات پیشین خود، ادعا می‌کند که اوضاع خوبی دارد و همه‌چیز روبه‌راه است.



گفتنی است که احسان کرمی در بخشی از اظهاراتش در شبکه اکس، ادعا می‌کند که به «پول هنر و سیاست» نیاز ندارد؛ اما این سؤال مطرح است که اگر او به چنین پول‌هایی نیاز ندارد، چرا کارش به کاسبی مشروب کشیده شده است؟

منبع: فارس