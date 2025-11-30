یک متخصص چشم‌ گفت: افراد می‌توانند روزانه ۳ تا ۴ بار از اشک مصنوعی استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم دریاباری، درباره تاثیر آلودگی هوا بر چشم اظهار کرد: هنگامی که هوا به هر دلیلی آلوده باشد، اعضایی از بدن مانند پوست، چشم‌ها و ریه‌ها که به طور مستقیم در ارتباط با هوا قرار دارند، بیشترین آسیب‌پذیری را دارند.

خشکی چشم؛ شایع‌ترین عارضه آلودگی هوا برای چشم‌ها

او با بیان اینکه چشم ارگانی است که به صورت مستقیم در تماس با هوا و در معرض آسیب‌پذیری قرار دارد، توضیح داد: آسیب‌های آلودگی بر چشم را می‌توان به دو دسته «گذرا و کوتاه‌مدت» و «بلندمدت» تقسیم کرد. آسیب‌های گذرا و کوتاه‌مدت، آزاردهنده، اما موقت هستند.

دریاباری با بیان اینکه «خشکی چشم» شایع‌ترین عارضه آلودگی هوا برای چشم است، افزود: هنگامی که بیماران به پزشک مراجعه می‌کنند، می‌گویند که میزان آلودگی هوا بسیار افزایش یافته و دلیل این موضوع را سوزش، خارش و قرمزی شدید می‌دانند.

این چشم‌پزشک ادامه داد: این بیماران، مداوم در حال مالش چشم‌های خود هستند. التهاب قرنیه و به دنبال آن قوز قرنیه، یکی از عوارض مالش مداوم چشم‌ها محسوب می‌شود.

او درباره تاثیر ذرات معلق بر سلامت چشم انسان‌ها گفت: آلودگی هوا، ذرات معلقی دارد که وارد اشک چشم می‌شود و تاثیرات مخربی را به جا می‌گذارد. این ذرات معلق از طریق ریه وارد خون شده و از طریق خون وارد شبکیه می‌شود و در آنجا روی شبکه و کوروئید اثر می‌گذارد. این بیماران، زودتر دچار عارضه «لکه زرد ماکولا ناشی از سن» "Age_related Macular Degeneration" می‌شوند. چرا که توکسین‌ها (مواد سمی) در خون آنها اثر می‌گذارد و سبب این عارضه می‌شود.

دریاباری با بیان اینکه یکی دیگر از آثار مخرب آلودگی هوا ایجاد آب مروارید است، توضیح داد: هنگامی که آلودگی هوا وارد چشم شود سبب کدورت عدسی چشم و ایجاد آب مروارید می‌شود.

توصیه‌هایی برای سلامت چشم در هوای آلوده

او در پاسخ به پرسش «چه توصیه‌ای برای محافظت از چشم‌ها در برابر خشکی و سوزش ناشی از آلودگی هوا دارید؟» اظهار کرد: افراد می‌توانند روزی ۳ تا ۴ بار از اشک مصنوعی استفاده کنند و شست‌وشوی مرتبه چشم‌ها با آب معمولی نیز توصیه می‌شود.

این چشم‌پزشک با بیان اینکه لنز تماسی احتمال آلودگی و عفونت چشم را بیشتر می‌کند، توضیح داد: بر این اساس، به بیمارانی که بنا به هر دلیلی از لنز تماسی استفاده می‌کنند، توصیه می‌کنم که در آلودگی هوا از لنز‌های خود استفاده نکنند و از عینک خود استفاده کنند.

