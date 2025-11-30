باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم دریاباری، درباره تاثیر آلودگی هوا بر چشم اظهار کرد: هنگامی که هوا به هر دلیلی آلوده باشد، اعضایی از بدن مانند پوست، چشمها و ریهها که به طور مستقیم در ارتباط با هوا قرار دارند، بیشترین آسیبپذیری را دارند.
او با بیان اینکه چشم ارگانی است که به صورت مستقیم در تماس با هوا و در معرض آسیبپذیری قرار دارد، توضیح داد: آسیبهای آلودگی بر چشم را میتوان به دو دسته «گذرا و کوتاهمدت» و «بلندمدت» تقسیم کرد. آسیبهای گذرا و کوتاهمدت، آزاردهنده، اما موقت هستند.
دریاباری با بیان اینکه «خشکی چشم» شایعترین عارضه آلودگی هوا برای چشم است، افزود: هنگامی که بیماران به پزشک مراجعه میکنند، میگویند که میزان آلودگی هوا بسیار افزایش یافته و دلیل این موضوع را سوزش، خارش و قرمزی شدید میدانند.
این چشمپزشک ادامه داد: این بیماران، مداوم در حال مالش چشمهای خود هستند. التهاب قرنیه و به دنبال آن قوز قرنیه، یکی از عوارض مالش مداوم چشمها محسوب میشود.
او درباره تاثیر ذرات معلق بر سلامت چشم انسانها گفت: آلودگی هوا، ذرات معلقی دارد که وارد اشک چشم میشود و تاثیرات مخربی را به جا میگذارد. این ذرات معلق از طریق ریه وارد خون شده و از طریق خون وارد شبکیه میشود و در آنجا روی شبکه و کوروئید اثر میگذارد. این بیماران، زودتر دچار عارضه «لکه زرد ماکولا ناشی از سن» "Age_related Macular Degeneration" میشوند. چرا که توکسینها (مواد سمی) در خون آنها اثر میگذارد و سبب این عارضه میشود.
دریاباری با بیان اینکه یکی دیگر از آثار مخرب آلودگی هوا ایجاد آب مروارید است، توضیح داد: هنگامی که آلودگی هوا وارد چشم شود سبب کدورت عدسی چشم و ایجاد آب مروارید میشود.
او در پاسخ به پرسش «چه توصیهای برای محافظت از چشمها در برابر خشکی و سوزش ناشی از آلودگی هوا دارید؟» اظهار کرد: افراد میتوانند روزی ۳ تا ۴ بار از اشک مصنوعی استفاده کنند و شستوشوی مرتبه چشمها با آب معمولی نیز توصیه میشود.
این چشمپزشک با بیان اینکه لنز تماسی احتمال آلودگی و عفونت چشم را بیشتر میکند، توضیح داد: بر این اساس، به بیمارانی که بنا به هر دلیلی از لنز تماسی استفاده میکنند، توصیه میکنم که در آلودگی هوا از لنزهای خود استفاده نکنند و از عینک خود استفاده کنند.
منبع: همشهری آنلاین