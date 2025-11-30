مدیرکل دامپزشکی استان قم با اشاره به جولان تب برفکی در دامداری‌های استان قم گفت: تاکنون بیش از ۱۵ هزار راس دام به تب برفکی آلوده شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید مهدی سرکشیک،مدیرکل دامپزشکی استان قم  گفت: ۴ هزار واحد دامداری سبک و سنگین با ۱۰۰ هزار راس دام سنگین و ۴۰۰ هزار دام سبک در استان قم فعال هستند.

وی افزود: ۱۷۵ هزار دوز واکسن جدید وارداتی به استان قم اختصاص یافته که ۱۱۵ هزار دوزان به صورت رایگان در اختیار دامداران قرار گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی استان قم افزود: در دامداری‌های سنتی هزینه واکسن و تزریق رایگان و در واحد‌های صنعتی تامین واکسن به عهده دامداران است.

سرکشیک گفت: ۹۰ درصد دام‌های سنگین استان هر دو نوبت واکسن را دریافت کردند.

برچسب ها: دامپزشکی قم ، تب برفکی
