باشگاه خبرنگاران جوان- سید مهدی سرکشیک،مدیرکل دامپزشکی استان قم گفت: ۴ هزار واحد دامداری سبک و سنگین با ۱۰۰ هزار راس دام سنگین و ۴۰۰ هزار دام سبک در استان قم فعال هستند.
وی افزود: ۱۷۵ هزار دوز واکسن جدید وارداتی به استان قم اختصاص یافته که ۱۱۵ هزار دوزان به صورت رایگان در اختیار دامداران قرار گرفته است.
مدیرکل دامپزشکی استان قم افزود: در دامداریهای سنتی هزینه واکسن و تزریق رایگان و در واحدهای صنعتی تامین واکسن به عهده دامداران است.
سرکشیک گفت: ۹۰ درصد دامهای سنگین استان هر دو نوبت واکسن را دریافت کردند.