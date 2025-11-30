از محبوبیت تا غربت + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان کرمی و برزو ارجمند، مجریان و هنرمندان شناخته‌شده ایران، پس از سال‌ها فعالیت در عرصه صدا و سیما و کسب محبوبیت فراوان، تصمیم به ترک کشور گرفتند. این جدایی واکنش‌های متفاوتی در میان طرفداران و کاربران شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده و بحث‌هایی درباره دلایل مهاجرت آن‌ها مطرح شده است.

برخی رسانه‌ها و تحلیلگران فرهنگی، انتخاب این دو هنرمند برای زندگی در خارج از ایران را نشانه تغییر مسیر حرفه‌ای و شخصی آن‌ها می‌دانند و معتقدند این اقدام می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر فعالیت‌های آینده‌ آن‌ها داشته باشد.