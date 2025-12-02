مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: با افزایش عرضه نهاده‌های دامی طی ۲۰ روز آتی، بازار به آرامش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت:توزیع نهاده توسط پشتیبانی امور دام در سامانه بازارگاه آغاز شده است که براین اساس تعدادی از واردکنندگان با پشتیبانی قرارداد منعقد کردند.

به گفته وی، طی روزهای اخیر ۲۰۰ هزارتن نهاده دامی با نرخ مصوب از طریق سامانه بازارگاه در تمامی استان ها توزیع شده که ابتدا برای مرغ های گوشتی و سپس تخم گذار به طور عادلانه در سطح کشور توزیع شده است که بازخورد مناسبی از سوی تولیدکنندگان دریافت کردم.

جعفری ادامه داد: ثبات قیمت نهاده های دامی منجر به تعدیل بازار محصولات پروتئینی خواهد شد و با توزیع از طریق پشتیبانی موضوع خبری از دریافت مبلغ مازاد پشت بارنامه نیست.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام با بیان اینکه نهاده به میزان کافی در بنادر و مبادی ورودی موجود است، گفت: با توجه به کامل نبودن اسناد برخی از بارهای وارداتی پیش بینی می شود که طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تکمیل و ترخیص شود که امیدواریم طی ۲۰ روز آتی با افزایش عرضه آرامش به بازگردد و از طرفی توافق نامه هایی برای واردات بستیم که با واردات مستمر تا پایان سال به آرامش طی خواهیم کرد.

۱۵:۰۷ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
خدا را شکر دلالان راضی شدن به آرامش برسد .
