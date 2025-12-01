باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر حامدی، شاعر و پژوهشگر ماسالی در کانال شخصی خود به مناسبت درگذشت خواننده پرآوازه گیلانی نوشت:

«بلبل گیلان در فصل خزان خاموش شد

استاد ناصر مسعودی، از آیینه‌داران هنر آواز گیلان زمین، درگذشت. دریغا آن همه هنر و اصالت و خاطره و زیبایی ...

گیلان، بی صدای مسعودی تاسیان‌تر از همیشه است.

آواز بده بنفشه و باران را

برخیز و بخوان دوباره کوچک‌خان را

گُل‌ها به زبان گیلکی می‌گویند:

خاموش مخواه بلبل گیلان را»

ناصر مسعودی، خواننده محبوب گیلانی بامداد پنجشنبه ۶ آذر ماه در سن ۹۰ سالگی در یکی از بیمارستان‌های شهر رشت دارفانی را وداع گفت. از مشهورترین آثار او می‌توان به «گل پامچال»، «چقدر جنگلا خوسی» (موسیقی میرزا کوچک‌خان)، «کوراشیم» و «بنفشه گل» اشاره کرد.

پیکر این هنرمند ماندگار عصر شنبه ۸ آذر ماه در محله سلیمانداراب رشت تشییع و در جوار مزار میرزاکوچک خان جنگلی به خاک سپرده شد. همچنین مراسم بزرگداشت این هنرمند فقید ساعت ۱۵ امروز (دوشنبه ۱۰ آذر ماه) در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد.