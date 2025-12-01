شاعر ماسالی برای مرحوم ناصر مسعودی (بلبل گیلان) سروده است: «برخیز و بخوان دوباره کوچک‌خان را»

باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر حامدی، شاعر و پژوهشگر ماسالی در کانال شخصی خود به مناسبت درگذشت خواننده پرآوازه گیلانی نوشت:

«بلبل گیلان در فصل خزان خاموش شد

استاد ناصر مسعودی، از آیینه‌داران هنر آواز گیلان زمین، درگذشت. دریغا آن همه هنر و اصالت و خاطره و زیبایی ...

گیلان، بی صدای مسعودی تاسیان‌تر از همیشه است.

آواز بده بنفشه و باران را 

برخیز و بخوان دوباره کوچک‌خان را 

گُل‌ها به زبان گیلکی می‌گویند: 

خاموش مخواه بلبل گیلان را» 

ناصر مسعودی، خواننده گیلانی

ناصر مسعودی، خواننده محبوب گیلانی بامداد پنجشنبه ۶ آذر ماه در سن ۹۰ سالگی در یکی از بیمارستان‌های شهر رشت دارفانی را وداع گفت. از مشهورترین آثار او می‌توان به «گل پامچال»، «چقدر جنگلا خوسی» (موسیقی میرزا کوچک‌خان)، «کوراشیم» و «بنفشه گل» اشاره کرد. 

مرثیه‌ای برای بلبل گیلان که در فصل خزان خاموش شد

پیکر این هنرمند ماندگار عصر شنبه ۸ آذر ماه در محله سلیمانداراب رشت تشییع و در جوار مزار میرزاکوچک خان جنگلی به خاک سپرده شد. همچنین مراسم بزرگداشت این هنرمند فقید ساعت ۱۵ امروز (دوشنبه ۱۰ آذر ماه) در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد.

برچسب ها: ناصر مسعودی ، خواننده گیلانی
خبرهای مرتبط
گیلان؛
اجرای کنسرت موسیقی گیلکی در رشت
خبر فوت ناصر مسعودی صحت ندارد
درگذشت یکی از مفاخر هنر موسیقی گیلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای سال زراعی آینده در گیلان
استفاده برخی وزارتخانه‌ها از چای انگلیسی توهین به تولید داخلی است
آخرین اخبار
استفاده برخی وزارتخانه‌ها از چای انگلیسی توهین به تولید داخلی است
ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای سال زراعی آینده در گیلان
تداوم فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی گیلان تا پایان هفته
تماس‌های جعلی با عنوان صداوسیما و پشتیبانی بانک
اجرای طرح‌های جامع در محلات حاشیه‌نشین منبع تولید ثروت است
انتشار مجموعه شعر درباره دفاع مقدس ۱۲ روزه
ورود فاضلاب به رودخانه‌ها در لاهیجان