باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسعود اقبالی کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازی دربی سرخابیها اظهار کرد: بازی درستی انجام نمیشود و همیشه مشکلاتی در دربی وجود دارد. به نظرم در حالت عادی فوتبال خوبی را نمیبینیم و رقابتی همراه با تنش خواهیم دید و چیزی از تاکنیک و استراتژی مشاهده نمی کنیم و فقط درگیری را میبینیم.
اقبالی درباره اینکه چرا دربی سرخابیها کسل کننده است، گفت: دربیها در خارج از کشور مبتنی بر برنامه و استراتژی هست و آنها با برنامه کار میکنند، اما ما برنامه خاصی نداریم و مدل خاصی هم بازی نکرده و اهدافی هم دنبال نمیکنیم بنابراین همین مسائل باعث میشود که فوتبالمان دچار خشونت شود. فقط تعصب، در بازی دربی وجود دارد و منطقی در آن وجود ندارد و فوتبال کودکانهای بدون طرح، برنامه و خالی از تاکتیک و تکنیک را شاهد خواهیم بود. احساسات بیشتر از منطق در فوتبال ما حاکم است.
کارشناس فوتبال بیان کرد: من خیلی به فوتبال ایران علاقهای ندارم. تیم نوجوانان و زیر ۱۷ ساله ما امروز با باخت برابر تیم هند حذف شد. شما دقت کنید چرا تیمهای پایه ما به مسابقات میروند و میبازند و به تیمی مثل هندوستان میبازند که در حد و اندازه ما نیستند. همه جا دارند روی فوتبال پایه کار میکنند و به این مسائل توجه میکنند، اما ما این کار را نمیکنیم و گلخانهای و سفارشی عمل میکنیم. همچننی از مربیانی استفاده میکنیم که سفارشی هستند و بدون تجربهای در سطح ملی سرمربی تیم مل میشوند و بعد از آن به خاطر اینکه تجربه بین المللی ندارند راحت نتیجه بازی را واگذار میکنند. تیم ملی نوجوانان در بازی اول با لبنان مساوی کرد و در بازی دوم با چین تایپه پیروز شد و در بازی سوم هم مقابل هند باختیم.
او ادامه: هر تیمی که قدرت بالاتری داشته باشد موفقتر است و دیدیم که بازی را به هندوستان را شکست خوردیم و این نشان میدهد که ما روی تیمهای پایه خود خوب کار نمیکنیم. سیاست بسیار غلطی است که این سیاست را باید کنار بگذاریم. اگر میخواهیم در آینده فوتبال خوبی داشته باشیم و سری در سرا در آسیا داشته باشیم باید به قاعده هرم توجه کنیم. اگر میخواهیم تیم ملی امید را در راس هرم داشته باشیم باید سرمایه گذاری کنیم و نیرو های متخصص جذب کنیم و آکادمی ها و مدارس فوتبال را شکل بدهیم و نظارت و کنترلی بر عملکرد اینها داشته باشیم. ما این کار را داریم در استقلال میکنیم، اما تنها هستیم. در تمام کشور بگردید ۲ آکادمی فوتبالی که منطبق بر منطق باشد را نداریم. البته ما هم نواقصی داریم که باید تکمیلش کنیم. به هر حال اگر برنامه ریزی و سازمان دهی و تشکیلات در مدیریت فوتبال شکل بگیرد و نیروهای متخصص جذب شوند، مطمئن باشید در آینده میتوانیم فوتبال بهتری را در حد تیم ملی داشته باشیم در غیر این صورت" آب در هاون کوبیدن است". وقتی باد درو میکنید طوفان برداشت میکنیم و در جام جهانی هم ۳ بازی میکنیم و برمی گردیم. همه دنیا دارند کار میکنند، زحمت میکشند و سرمایه گذاری میکنند و سازمان و تشکیلات بسیار منسجمی را دنبال میکنند، اما ما بدون برنامه و آینده داریم پیش میرویم و مسلما به جایی هم نخواهیم رسید.
او درباره اینکه برگزاری بازی دربی در ورزشگاه اراک گفت: متاسفانه زیر ساخت و یک چمن مناسب نداریم. ما دراین باره خیلی فقیر هستیم و با این همه ثروتی که در کشور وجود دارد، اما متاسفانه هیچ گونه دلسوزی در مورد ورزش نیست. فوتبال یک نوع صنعت است، که تمام دنیا از این طریق دارند ارتزاق میکنند و پیشرفت میکنند. فوتبال با علم و دانش عجین شده است و پیشرفت فوتبال مدیون علم و دانش است، اما ما به هیچ وجه به این گونه مسائل توجهی نمیکنیم. فوتبال کاملا سنتی و تجربی را داریم دنبال میکنیم و همین موضوع باعث شده که تیممان به این روز بیفتد.