باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - با ساختار هندسی منحصر‌به‌فرد از جمله نادرترین نمونه سنگ‌ها در جهان هستند.

سنگ‌های یک معدن در پنج کیلومتری مرکز شهرستان سربیشه یکی از شگفتی‌های زمین شناسی ایران است.

بازالت، سنگی آذرین که از دل گدازه‌های آتشفشانی زاده می‌شود.

افتاده سرپرست معدن بازالت گفت: این سنگ ۶ وجهی بوده و جداره آن زیتونی و طلایی رنگ است.

او افزود: بازالت قطر مناسب و رنگ طبیعی دارد در نتیجه برای کار‌های معماری ساختمان مثل دکوراسیون یا تزئینات باغ‌ها و ویلا‌ها یا شهرسازی یک گزینه مناسب است.

در عمق این معدن حالا کارگران با دقت و مهارت سنگ‌ها را استخراج می‌کنند.

بیجاری رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سربیشه گفت: این معدن با ذخیره قطعی ۴۵۰ هزار تن و استخراج سالانه ۵ هزار تن فعالیت می‌کند.

او افزود: در حال حاضر این معدن برای ۷ نفر اشتغالزایی کرده است.

بازالت با ساختار فشرده یکی از بادوام‌ترین سنگ‌های طبیعی ایران است.

در دل این سنگ‌های بازالت الیافی نهفته است که پس از فرآوری می‌تواند به یکی از پیشرفته‌ترین مصالح صنعتی تبدیل شود، اگر نگاهمان را از خام فروشی به فرآوری آن تغییر دهیم.

سنگ‌های شش وجهی این معدن گویی امضای طبیعتند بر صفحه شرقی ایران زمین؛ یادآور این حقیقت که زیبایی گاه در دل این خاک نهفته است.