۵۵ درصد اراضی کشاورزی کمتر از یک درصد ماده آلی خاک دارند+ فیلم

معاون وزیر جهاد گفت: امسال ۵۰ میلیارد مترمکعب آب به بخش کشاورزی تخصیص یافته است که اگر نتوانیم الگوی کشت را پیاده کنیم و نتوانیم در اراضی مرغوب کشت مناسب و خوب داشته باشیم امنیت غذایی دچار چالش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز گفت: سال ۱۳۹۸ قانون خاک ابلاغ شد. در ادامه سال ۱۴۰۲ آئین‌نامه اجرایی آن ابلاغ و تکالیفی بر عهده دستگاه‌ها گذاشته شد.

به گفته وی، سازمان ملل سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ میلادی را دهه خاک نام‌گذاری کرد و پروژه‌های زیادی ترتیب داده بود و امروز شبکه‌ای به نام حفاظت خاک جهانی زیر نظر فائو کار می‌کند.

نیازی شهرکی ادامه داد: هدف، حفاظت و مراقبت از خاک برای کاهش آلودگی، عدم تخریب است. همچنین حفاظت خاک فقط بر عهده دولت و نهادهای دولتی نیست و با مسئولیت تک به تک مردم شدنی است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره مطالعات خاک شناسی در کشور بیان کرد: بحث جدی در خودکفایی و واردات رعایت الگوی کشت و تناسب کشت است. برای این امر باید مطالعات انجام شود.

وی توضیح داد: قانون مکلف کرده که این مطالعات خاک شناسی باید طی ۵ سال به اتمام برسد. کار سنگین و هزینه‌بری است. سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده می‌شود که پاسخگو نیست. البته از برنامه خیلی عقب نیستیم و امسال پیش‌بینی می‌شود از ۱۰۰ هزار هکتار موظفی هر ساله تا ۸۰ هزار هکتار انجام شود.

وی با اشاره به فقر مواد آلی خاک کشور، اعلام کرد: طبق مطالعات خاک، ۵۵ درصد خاک‌های اراضی کشاورزی دارای ماده آلی زیر یک درصد، ۲۰ درصد کمبود فسفر، ۵۲ درصد کمبود پتاسیم، ۵۵ درصد کمبود روی و ۴۶ درصد کمبود آهن دارند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود به مسئله آب پرداخت و گفت: بارش سالانه کشور از ۲۴۰ میلی متر به ۱۴۰ میلی متر کاهش یافته است. امسال هم پاییز فوق‌العاده خشک را داشتیم. به عنوان نمونه، تهران تا از ۴۰ میلی متر بارش فقط ۴ دهم میلی متر بارش داشته است.

نیازی شهرکی ادامه داد: این خبر خوبی برای حوزه کشاورزی نیست، به ویژه اینکه بخش اعظم گندم کشور دیمی تولید می‌شود.
 
وی با بیان اینکه امسال ۵۰ میلیارد مترمکعب آب به بخش کشاورزی تخصیص یافته است، تأکید کرد: اگر نتوانیم الگوی کشت را پیاده کنیم و نتوانیم در اراضی مرغوب کشت مناسب و خوب داشته باشیم امنیت غذایی دچار چالش می‌شود.
