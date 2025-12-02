مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت:رصد از مراکز عمده نشان می‌دهد که تغییری در قیمت نداشتیم و کماکان قیمت‌ها ثابت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: با توجه به آنکه ارز واردات گوشت تالار مبادله ای است، از این رو عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت گوشت در بازار است.

به گفته وی، طی روزهای اخیر واردکنندگان عرضه خوبی در بازار داشتند که همین امر منجر به ثبات قیمت در بازار شد.

جعفری ادامه داد: طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت گوشت داشتیم که با رصد از مراکز عمده، تغییری در قیمت نداشتیم و کماکان قیمت ها ثابت و به نرخ قبل بود.

 مدیرعامل پشتیبانی امور دام با بیان اینکه معیار و ملاک مراکز عمده فروشی و توزیع گوشت قرمز است، افزود: با توجه به نوسانات نرخ ارز و جو روانی حاکم بر بازار، قیمت گوشت در برخی مغازه ها افزایش یافته که این امر تخلف است و دستگاه های نظارتی برخورد خواهند کرد چراکه واردکننده قیمت را افزایش نداده است.

وی گفت: در حال حاضر واردات از کشورهای مختلفی مانند پاکستان، برزیل، مغولستان و تاجیکستان انجام می‌شود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد و همواره سیاست های خوبی اتخاذ شده که گوشت بیشتری وارد کشور شود.

