شهروندخبرنگار ما نمای زیبایی از پاییز هزار رنگ در چشمه قاسم شهرستان گرگان استان گلستان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان گرگان دراستان گلستان واقع شده است. چشمه قاسم یکی از مقاصد گردشگری این استان زیبا است. جنگل ناهارخوران یکی از جذاب‌ترین جا‌های دیدنی گلستان است. در دل این جنگل آبشاری وجود دارد.  در کنار سرسبزی و درختان تنومند این جنگل، صحنه‌ای زیبا و جذاب ایجاد کرده که چشمان شما را خیره می‌کند. صدای ریزش آب از این آبشار مصنوعی، خوش‌ترین صدایی که می‌توانید بشنوید.
هم اکنون که فصل هزار رنگ پاییز را سپری می‌کنیم؛ شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلم و تصاویری نمای زیبایی از این طبیعت را به تصویر کشیده است.

منبع: اکبری - گلستان

نمایی از پاییز هزار رنگ چشمه قاسم گرگان

نمایی از پاییز هزار رنگ چشمه قاسم گرگان

تبادل نظر
