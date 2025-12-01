باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- دکتر خالد رحمانی، معاون امور بهداشتی دانشگاه، با اشاره به مسری بودن بالای ویروس آنفلوانزا اظهار داشت: بهترین دفاع در برابر این بیماری، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است.

وی در ادامه توصیه‌های کلیدی خود را چنین بیان کرد: تا حد امکان از دست دادن و روبوسی اجتناب کنید، در صورت داشتن علائم سرماخوردگی از حضور در اجتماعات بپرهیزید تا دیگران را بیمار نکنید، دست‌های خود را مرتب و با دقت با آب و صابون بشویید به‌ویژه وقتی از بیرون به منزل برمی‌گردید، کارمندان و دانش‌آموزان مبتلا به علائم سرماخوردگی تا بهبودی کامل در منزل بمانند و این موضوع در مهدکودک‌ها هم باید رعایت شود، در صورت بروز علائم سرماخوردگی با مصرف مایعات فراوان به تسریع بهبود کمک کنید، اگر علائم شدید شد حتماً به پزشک مراجعه نمایید، بیماران از ماسک معمولی استفاده کنند تا ویروس در جامعه گسترش پیدا نکند، هنگام عطسه و سرفه جلوی دهان و بینی را با گودی آرنج بگیرید، و سالمندان، خانم‌های باردار، افراد دارای بیماری زمینه‌ای و کسانی که نقص ایمنی دارند با دقت کامل اصول پیشگیری را رعایت کنند.

دکتر رحمانی در پایان تأکید کرد: رعایت این توصیه‌های ساده نه تنها از ابتلای خودمان جلوگیری می‌کند، بلکه مهم‌تر از آن مانع انتقال ویروس به کودکان، سالمندان و گروه‌های پرخطر می‌شود. پیشگیری همیشه آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از درمان است.