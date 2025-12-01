\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0631\u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0645\u0648\u0633\u0633\u0647 \u0698\u0626\u0648\u0641\u06cc\u0632\u06cc\u06a9 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f7:\u06f5\u06f6 \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u06f1\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f.\n\u062d\u0633\u0646 \u0632\u0627\u062f\u0647 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u0647\u06cc\u0686 \u06af\u0648\u0646\u0647 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a.