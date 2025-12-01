مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت:افزایش قیمت نهاده‌های دامی و مشکل توزیع آن زمینه ساز بالارفتن قیمت گوشت شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: علیرغم وعده‌هایی که تا کنون در خصوص حل مشکل تامین نهاده‌های دامی داده شده، متأسفانه هنوز شاهد بهبود وضعیت نیستیم. مشکلات در این حوزه همچنان باقی است و امیدواریم که هر چه زودتر مسئله تامین و همچنین توزیع این نهاده‌ها به سرعت حل شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر، ما با دو مشکل اساسی در این حوزه مواجه هستیم گفت: مشکل تامین نهاده‌ها و توزیع  دو مشکل اساسی ما در این بخش است که امیدواریم که هر دو مسئله به زودی حل و فصل شوند.

دادرس در خصوص علت گرانی دام سبک هم گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دام سبک به مسئله خشکسالی برمی‌گردد. به دلیل خشکسالی که در کشور حادث شده، حدود ۱۲ میلیون تن از تولیدات مرتعی و زراعی کشور کاهش یافته است.

او بیان کرد : بنابر گزارش وزارت کشاورزی، دام سبک به ویژه در شش‌ماه اول سال وابسته به مرتع است و در حال حاضر به دلیل کمبود مراتع، دامداران مجبور به تغذیه دستی دام‌ها شده‌اند.

وی  در خصوص مشکلات ناشی از تامین نهاده‌ها هم گفت: به دلیل مشکلات تامین نهاده‌ها، دامداران ناچار شده‌اند که این نهاده‌ها را از بازار سیاه و بازار آزاد تامین کنند. قیمت جویی که در سامانه بازارگاه ۱۱۳۰۰ تومان است، اکنون به حدود ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت به طور طبیعی بر روی قیمت دام سبک و همچنین بر قیمت گوشت تأثیر گذاشته و باعث افزایش شدید قیمت‌ها شده است.

وی در خصوص وضعیت قیمت دام زنده هم گفت: در اواخر تیر ماه، قیمت دام زنده (گوسفند نر ۵۰ کیلویی) حدود ۲۵۰ هزار تومان بود، اما اکنون این قیمت به حدود ۳۳۰ تا ۳۴۰ هزار تومان رسیده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۱ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
هی میگین مشخص شد خوب بگین چاره چیه
